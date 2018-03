Hatalmas baloldali káosz Újpesten: az MSZP hátba támadja Gyurcsányékat

Óriási káosz alakult ki Újpesten a baloldali pártok között. Az MSZP-DK egyezség értelmében ebben a körzetben Gyurcsányék indíthatnak jelöltet. Gyurcsány embere, Varju László azonban a baloldal belső kutatásai szerint borzalmasan áll, többek között azért, mert a szocialisták a háttérben, titokban a függetlenként induló korábbi MSZP-s képviselőt, Horváth Imrét támogatják.

Ahogy arról többször írtunk, a szocialista országgyűlési képviselő, Horváth Imre megsértődött a pártvezetésre, és kilépett az MSZP-ből, mert nem őt indították újra Újpesten, hanem a pártvezetés átjátszotta a körzetet Gyurcsány emberének, az egykori szocialista dezertőrnek, Varju Lászlónak.

Horváth Imre aztán be is jelentette, hogy függetlenként elindul a választáson.

A hetvenes éveiben járó Horváth régi kommunista, határőrtisztként az egykori Szovjetunióban kapott kiképzést.

Az Origo információi szerint mindegyik belső kutatás azt mutatja, hogy Varju László borzalmasan áll, Horváth Imrére többen szavaznának, mint rá.

Horváth trükkös kampányt folytat. A szórólapjain saját magát állítja be az igazi baloldali jelöltnek.

Nyíltan szembemegy a szocialisták és Gyurcsányék terveivel: azt állítja, hogy nem hajtaná végre a Soros-tervet, ellenzi a kerítés lebontását és a migránsok betelepítését, valamint nem működne együtt a Jobbikkal. Ezt, mint papíron pártonkívüli jelölt persze meg tudja tenni.

A helyi DK a párt országos stratégiáját követve az újpesti MSZP meggyengítésére törekszik, hat egykori MSZP-tag már át is igazolt hozzájuk. A DK-s jelölt indítását még lenyelték, de ezzel a szocialistáknál már betelt a pohár. Ez is oka annak, hogy a helyi szocialista pártszervezetés Horváth mögött áll, és titokban mellette kampányolnak. Horváth a szocialisták trójai falova, az a céljuk, hogy a teljesen esélytelen DK-s, gyurcsányista Varju László helyett őt juttassák be a parlamentbe.

Horváth Imre tősgyökeres újpestinek számít, önkormányzati képviselő is volt, helyben jól ismerik, népszerű, négy éve fölényesen győzött a fideszes jelölt ellen.

Ezzel szemben Varju köztudottan nem újpesti, nem is angyalföldi, a Rózsadombon lakik luxusvillában, így aztán érthető, hogy sem Angyalföldön sem az újpesti lakótelepen nem kedvelt figura.

Az MSZP bepánikolt: hogyha Varju miatt nem nyer a baloldal Újpesten, végképp elveszíthetik egyik utolsó, fontos bástyájukat, az MSZP újpesti szervezete akár meg is szűnhet.

Az MSZP-elnök simán lemosta Varjut

Az újpesti baloldali belháborút jól szimbolizálja a fenti kép. Több helyen ugyanis Varju plakáthelyeiről az eső egyszerűen lemosta Varju László képét. Alóla pedig előtűnt a helyi MSZP-elnök, Trippon Norbert kampányfotója, amely valamelyik korábbi önkormányzati kampányra készülhetett. Trippon most is a helyi MSZP első embere, az önkormányzati képviselőtestületben is ő a szocialista frakcióvezető.

Úgy tűnik, Varju csak nem akar megragadni Újpesten.