Szél Bernadett elszólta magát: Vona elment volna Gyurcsánnyal találkozni

Szél Bernadett, az LMP miniszerelnök-jelöltje elszólta magát bécsi lakossági fórumán. A manapság már Gyurcsányékkal és a Jobbikkal is szövetkező zöldpárt társelnöke szombati, Bécsben tartott fórumán meglepő őszinteséggel ajnározta Simicska pártját, azt az ellenzék vezető erejének nevezte és Vonát is dicsérte. Ezen nem csodálkozunk, hiszen hónapok óta közös ponttá vált a két pártban Simicska személye: az oligarcha a Jobbikot zsebre vágta, az LMP-s Hadházy pedig lebukott, hogy a Simicska által szervezett titkos találkozókra jár Vonával. Szél Bernadett azonban más érdekeset is mondott bécsi fórumán, hiszen kifejtette, hogy kérte Gyurcsányt, hogy ne a DK székházában, hanem semleges helyszínen legyen a találkozó, mert akkor Vona is elment volna. Hát erről ennyit, hiába próbálja Vona elhitetni a közvéleménnyel, hogy nem feküdt le Gyurcsánynak, lépten-nyomon lebukik az ellenkezőjével.

Simicska személye a közös az LMP-ben és a Jobbikban

Azon, hogy Szél Bernadett pozitívan nyilatkozott, az egykor még általa elítélt Jobbikról és annak elnökéről, nincs mit csodálkoznunk, hiszen a

Két pártban közös ponttá vált Simicska személye, aki az elmúlt években a Jobbikot anyagilag és politikailag saját érdekei szolgálatába állította,az LMP-s Hadházy Ákos pedig néhány hónapja csúnyán lebukott, hogy az oligarcha által szervezett titkos találkozókra jár Vonával együtt.

És tegyük hozzá, bizony-bizony bármennyire is próbálja a szomszédját embertelenül kínzó LMP-s politikus terelni a témát, hetek óta nem adott értelmes magyarázatot, hogy miből tellett az elmúlt években kb. 20 millió forintot elemésztő repülésére. A többit mindenki döntse el saját maga.

Szél elszólta magát: Vona egy semleges helyszín esetén elment volna Gyurcsánnyal találkozni

No, de ezekről már korábban is beszámoltunk, azonban Szél Bernadett mondandójának volt egy másik érdekes eleme is, hiszen csúnyán elszólta magát a Jobbik elnöke, Vona Gábor vonatkozásában, amikor azt mondta - természetesen a Simicska féle Magyar Nemzet jelenlététben - hogy Korábban arra kérte Gyurcsányt, hogy a vasárnapi, a volt miniszterelnök által kezdeményezett ellenzéki egyeztetésre semleges helyszínen kerüljön sor, hátha akkor Vona Gábor is eljön. Gyurcsány viszont ebbe nem ment bele, ami Szél Bernadett szerint óvodás szint. Valószínűleg máshol tartanánk, ha nem a legelutasítottabb párt kezdeményezte volna a közös egyeztetést."

Vagyis Szél akarva-akaratlanul elszólta magát és lerántotta a leplet Vona színjátékáról, vagyis, hogy a Jobbik elnöke csak azért nem ment el az újdonsült mentora, Gyurcsány által szervezett találkozójára, mert az a DK székházában került sor. Vagyis Vona bár a felszínen kategorikusan visszautasította a Gyurcsánnyal közös egyeztetést, igazából azon fáradozik, hogy átverje a közvéleményt és elhitesse a megmaradt Jobbik szavazókkal, hogy nem feküdt le a szemkilövető ex-miniszterelnöknek. De ha „semleges helyszínen" titokban került volna erre a találkozóra sor, akkor jelen lett volna Vona is.

Minden jel arra utal, hogy Vona lefeküdt Gyurcsánynak

Valójában azonban, ahogy arról az Origo is beszámolt már, Gyurcsány átvette az irányítást a Jobbik felett. Erre számos jel utal: nem csak a hódmezővásárhelyi időközi választás, hanem, hogy a Jobbik mostanában a Gyurcsány-kormány szakembereivel szervez közös találkozókat, vagy hogy Vona kísértetiesen hasonlóan relativizálja el a migráció veszélyét, mint újdonsült, szemkilövető mentora. És ne feledjük el, hogy Vona Gyurcsányhoz hasonlóan elgáncsolt minden, a magyar kormány által tett erőfeszítést a tömeges bevándorlás megakadályozására. Többek közt nem szavazta meg a kötelező betelepítési kvótát megakadályozó alkotmánymódosítást sem. Ezzel pedig végképp elárulta a nemzeti oldalt.

Vona tehát bármennyire is próbálja a felszínen megtagadni Gyurcsány személyét, a fű alatt alakul a Frankenstein-koalíció, ahogy erről most Szél Bernadett is elszólta magát.

Demszky:„Szélütött Berni azért hadakozik, hogy a Jobbikot szalonképessé tegye, gyalázatos színvallás."

Úgy tűnik azonban, hogy nem mindenki nézi jó szemmel a torz szövetséget, hiszen ahogy arról is beszámoltunk számos vezető Jobbikos politikus illetve szakértő fordított már hátat a köpönyegforgató Vonának, de úgy tűnik, hogy a liberálisok közül sem mindenki repes a boldogságtól, hogy a nemrég még Allah-ra esküt tevő és a nagy turáni barátságot a Szürke Farkas nevű terrorista szervezet tagjai előtt hirdető Vona egyszer csak a liberálisok nagy barátjává vált.

Facebook-oldalán fakadt ki az egykori SZDSZ-es főpolgármester, Demszky Gábor is, aki így írt Szél Bernadett Jobbik-ajnározásáról: