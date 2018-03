Gyurcsány részeg botránya után a DK-szóvivő visszavágott az LMP-nek

Sajátosan alakulnak az ellenzék dolgai a vasárnapi egyeztetést követően. Előbb Vágó Gábor vádolta meg alig burkoltan részegséggel Gyurcsány Ferencet, aki válaszul beperelte az LMP-s politikust. A mai napon pedig Gréczy Zsolté, a DK szóvivőjévé volt a terep, aki Széléket tette felelőssé az eddigi összes ellenzéki kudarcért. Durván elmérgesedett a viszony a felek között, itt van az újabb, menetrendszeri balliberális zűrzavar. Bár Gyurcsány korábban már nyíltan elmondta: káosz lenne egy esetleges ellenzéki siker esetén.

Az LMP-t tette felelőssé az ellenzéki egyeztetések kudarcáért Gréczy Zsolt az M1 ma reggeli műsorában. A DK szóvivője úgy látja, hogy kérdéses, hogy az LMP hajlandó-e részt venni a kormányváltásban. Fenyegetőleg azt üzente nekik, hogy pár nap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy ebben a kérdésben stratégiai döntést hozzanak. Gréczy ezzel kapcsolatban arra emlékeztetett, hogy 2014-ben az LMP különálló politikája 11 mandátumot jelentett a Fidesznek, ami most több is lehet. És csak ezután jött a legszebb része az interjúnak: Gréczy szerint amennyiben az LMP továbbra is a teljes különállást képviseli, az emberek meg fogják büntetni a pártot, és kiejtik a parlamentből.Nem teljesen világos, hogy a DK miért éppen azt az LMP-t vádolja teljes különállással, amelyik többször is hülyét csinált magából azért, hogy tárgyalóasztalhoz ültesse az ellenzék pártjait. Vasárnap például Szél Bernadett szabályszerűen megalázkodva azt mondta, hogy a Jobbik az ellenzék vezető ereje. Morvai Krisztina, a Jobbik színeiben mandátumot nyert EP-képviselő vasárnap pedig azt mondta a zöld párt szerepére, hogy az LMP lehet a katalizátor az ellenzéki összefogás kapcsán. Nagyon úgy néz ki, hogy a balliberális pártok előre igyekeznek pozícionálni magukat a balliberális választási együttműködés kudarca kapcsán.

Ha már lehetősége volt, Gréczy Zsolt arról is beszélt, hogy ugyan a választási együttműködés elképzelhetetlen a DK és a Jobbik között, azonban az Orbán-rendszer lebontásában lehet közös szerepe a Jobbiknak és a demokratikus pártoknak. Ez a gondolat illeszkedik a párt elmúlt napokban a Jobbikkal kapcsolatos homályos álláspontjához. Gyurcsányék továbbra sem adnak egyértelmű választ arra, hogy milyen körülmények között hajlandóak együttműködni az egykori szélsőjobboldali párttal. Csupán annyi figyelhető meg, hogy ugráltatják Vonáékat. Ismert, március 15-én a bukott kormányfő azt mondta, hogy tárgyalni kell Vonáékkal is.

Vágó részegséggel vádolta Gyurcsányt

Az LMP-s Vágó Gábor azt mondta a szombati, a balliberális ellenzéki pártok közötti egyeztetést követően, hogy nagyon köszönik a meghívást a DK-nak, igazán kedves gesztus volt. – Igaz, a pogácsa közepesen száraz volt, de még így is hagy némi kívánnivalót maga után a vendéglátó, Gyurcsány Ferenc viselkedése – mondta a kecskeméti jelölt, majd ezzel folytatta:

Ha én mondjuk részeg vagyok, és meghívok barátokat otthonra beszélgetni, az a minimum, hogy őt is megkínálom viszkivel.Vágó állítja, mind fizikailag, mind a szó átvitt értelmében ittas volt a DK-s pártelnök, ezen nincs mit szépíteni.

A bukott kormányfő nem hagyta annyiban a dolgot, és izomból nekiment az LMP-nek

A DK elnöke Gréczy mai szerepléséhez hasonlóan tegnapi sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy az LMP mandátumokat vehet el az ellenzéktől és veszélyeztetheti a kormányváltást azzal, ha koordináció nélkül indítja el fővárosi jelöltjeit. A bukott kormányfő kitért Vágó szavaira is, szerinte emberi aljasság volt ez a megnyilvánulás, és ezért perrel fenyegette meg a zöldek kecskeméti jelöltjét.

Káosz, válság

Káosz, válság, elhúzódó tárgyalások és új választás jönne egy ellenzéki győzelem után - nemrég nyíltan erről magyarázott Gyurcsány Ferenc egy rádióinterjúban. A mostani tárgyalások következményeit látva nem kell túl sok fantázia ahhoz, hogy elképzeljük, amiről a bukott miniszterelnök beszélt.