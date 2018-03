Most Vágó István próbálta magyarázni Gyurcsány részegségét

Tovább folytatódik a Demokratikus Koalíció és az LMP közötti háború. Vágó István egyszerre csapott oda a Szél-pártnak, és védte meg részegséggel vádolt főnökét. 19 nappal a választás előtt teljesen elmérgesedett a két párt viszonya.

Tovább folytatódik a Gyurcsány-párt és az LMP közötti háború. Most Vágó István szállt bele páros lábbal az ökopártba, miközben próbálta megmagyarázni pártelnöke furcsa viselkedését is. Vágó szerint a Szél-Vona találkozó azért volt jobb hangulatú, mert lehet, hogy viszkivel kínálták őket. Azt is írta, hogy a DK-tól bár viszkit nem kaptak, de egy nagyon jó ajánlatot igen. Az utóbbiból azonban nem kért az LMP. Mindezzel a kijelentésével egyszerre támadta Vágó az LMP-t és védte meg a főnökét.

Itt a balliberális zűrzavar

Mint arról korábban beszámoltunk, sajátosan alakulnak az ellenzék dolgai a vasárnapi egyeztetést követően. Előbb Vágó Gábor vádolta meg alig burkoltan részegséggel Gyurcsány Ferencet, aki válaszul beperelte az LMP-s politikust. Kedden pedig Gréczy Zsolté, a DK szóvivőé volt a terep, aki Széléket tette felelőssé az eddigi összes ellenzéki kudarcért. Durván elmérgesedett a viszony a felek között, itt van az újabb, menetrendszeri balliberális zűrzavar. Bár Gyurcsány korábban már nyíltan elmondta: káosz lenne egy esetleges ellenzéki siker esetén.