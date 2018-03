Soros bevándorláspárti embereinél kilincselt Karácsony Brüsszelben

Karácsony Gergely az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, Tóth Bertalan szocialista frakcióvezetővel, illetve a Magyarországot folyamatosan feljelentő Jávor és Ujhelyi István EP képviselőkkel az oldalán haknizta végig Brüsszelt. A nyilvánosságra került képek és információk alapján kijelenthető, hogy Karácsony Soros bevándorláspárti embereinél kilincselt Brüsszelben.

Karácsony találkozott a szocialista EP-frakció vezetőségével (Udo Bullmann és Kathleen van Brempt), illetve a Zöldek társelnökével, Philippe Lambertssel, akikkel a magyar belpolitikáról és az áprilisi választásokról társalogtak. Utóbbi kettőt egyébként Soros szövetségesként tartják számon, akik a bevándorláspolitikában is osztják Soros nézeteit. Lamberts korábban azért emelt szót, hogy szerinte sokkal gyorsabban kellene végrehajtani a migránsok szétosztását a tagállamok között, és bírálta a magyar kerítést is, mert szerinte „egyetlen fal sem tudja megakadályozni a bevándorlók érkezését".

Elképesztőnek nevezte a migránsokat érő magyar bánásmódot és a Soros-egyetem mellett is aktívan lobbizott Brüsszelben. Karácsony találkozott az Európai Szakszervezeti Szövetség főtitkárával, Luca Visentinivel is, aki egyúttal a migránsok munkaerőmobilitásának is szakértője, és 2015-ben tiltakozott a bevándorlásról szóló nemzeti konzultáció ellen.

Karácsony Gergely a fotók szerint találkozott Corina Cretu szocialista biztosasszonnyal is, aki szintén hírhedt Soros szövetséges, a Facebook-poszt szerint a találkozón nem felejtették el az Elios beruházását is szóba hozni. Corina Cretu korábban többször magyarellenes kirohanásokkal szerzett hírnevet Romániában és nem mellesleg nemrégiben személyesen is fogadta Soros Györgyöt Brüsszelben.