Morvai Krisztina: Az ellenzéki horrorkoalíció beengedné a migránsokat

A független európai parlamenti képviselőként tevékenykedő Morvai Krisztina véleménye alapján az ellenzéki horrorkoalíció beengedné Magyarország területére a migránsokat. A déli határt védő kerítést is lebontanák, ha hatalomhoz jutnának. Ez utóbbira természetesen nincs sok esély.

Az EP-képviselő legújabb videójában beszámol arról, hogy az Európai Parlament (EP) e havi plenáris ülésén elfogadta a jövő évi közös költségvetés öt fő prioritását, amelyek közül a leglényegesebb a bevándorlással foglalkozó pont.

Szerinte az európai adófizetők pénzének jelentős részét egyre inkább arra kívánják költeni, hogy a tömeges migrációt, a migránsok integrációját, lakhatását, étkeztetését, oktatását finanszírozzák. Kijelentette, hogy az Európai Parlament tevékenységének a fókuszában a tömeges bevándoroltatás áll.

Véleménye alapján a magyar ellenzék egymást túllicitálva az európai értékekre, az európai normákra, Magyarország EU-ba való visszavezetésére hivatkozik. Ennek nem szabad bedőlni.

Morvai kifejtette, hogy: "akármit is ígérget az egyesült ellenzék azzal kapcsolatban, hogy ha kormányra kerülnek, nem fogják a kerítést lebontani és nem engednek be bevándorlókat, pontosan látjuk a régebbi nyilatkozataikból is, hogy soha nem gondolták így."

A független képviselő külön kiemelte, hogy az MSZP az EP-ben a szocialisták frakciójához, míg az LMP a zöldek pártcsaládjába tartozik, és ezek a frakciók mind erőteljesen migrációpártiak.