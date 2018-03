Orbán Viktor az uniós csúcsról: döntő kérdés a bevándorlás

Magyarország kiáll Nagy-Britannia szuverenitása mellett a hétvégi uniós csúcson - mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök a Facebook-oldalára feltöltött videójában arról is beszélt, hogy az uniós csúcson a döntő kérdés a bevándorlás lesz.

Nagy-Britannia szuverenitását támadás érte, ezért Magyarország a közelgő uniós csúcson kiáll az szigetország szuverenitása mellett - jelentette Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő Facebook-oldalára feltöltött videóban arról beszélt, hogy nem fogadható el, hogy bármely uniós vagy NATO-tagállam polgárait támadás érje a saját hazájuk területén. Orbán Viktor elmondta, Magyarország teljes mellszélességgel kiáll Nagy-Britannia mellett a szolidaritásnak a jegyében.