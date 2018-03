Itt a jobbikos korrupció következő állomása

Az Origo jobbikos forrásból úgy értesült, hogy a nemzeti ünnepet megelőző nap, március 14-én a Jobbik és a Momentum vezérkara személyesen tárgyalt egymással. Informátorunk szerint a két párt elnöksége a választási együttműködésről, illetve az egyéni választókerületekben való visszalépésekről tárgyalt. Ismert, hétfőn robbant ki a Jobbik vesztegetési botránya a kiskunhalasi körzetben. Ennek ismeretében nyilvánvaló, hogy a momentumos tárgyalásokra is pénzzel érkeztek Vonáék a visszalépésekért cserébe.

Nem új keletű a Jobbik közeledése a Momentum felé. Vona Gábor tavaly novemberben annak adott hangot, hogy a Jobbik nyitott a "XXI. századi pártokkal" való kompromisszumokra. A pártelnök ide sorolta a Toroczkai László által szimplán politikai prostituáltnak nevezett LMP-t és a Momentumot. A felek azóta látványosan közeledtek egymás felé, a párt szimpatizánsai, törzsszavazói azonban mindezidáig bízhattak abban, hogy ez csupán egy kommunikációs trükk Vonáék részéről. Az Origo jobbikos forrásból most úgy értesült, hogy a nemzeti ünnepet megelőzően, március 14-én a Jobbik és a Momentum vezérkara személyesen tárgyalt egymással. Informátorunk szerint a két párt elnöksége a választási együttműködésről, illetve az egyéni választókerületekben való visszalépésekről beszélt. Ennek első komolyabb megnyilvánulása, hogy tegnap a marcali körzetben a momentumos Fábián László visszalépett a jobbikos Steinmetz Ádám javára. Ezt Steinmetz büszkén jelentette be Simicska házi riporternőjének, Kálmán Olgának.

A Jobbik azt hazudja, hogy elzárkózik mindenféle választási együttműködéstől a baloldal pártjaitól – így nem véletlenül próbálták teljes titokban tartani a momentumos tárgyalást.

Kérdéseink az ügyben

A korrupciós üggyel kapcsolatban ismét a Jobbik Sajtóosztályához fordultunk. A kérdéseink a következők voltak:

Igaz-e az Origo azon értesülése, miszerint március 14-én a Jobbik és a Momentum elnökségi szinten egyeztetett a választási viszalépésekről? Ennek az lenne az első jele, hogy a marcali körzetben Steinmetz Ádám javára visszalépett a momentumos Fábián László?

Tegnap a késő esti órákban megérkeztek a válasz a Jobbiktól. Meglehetősen tömörre sikeredett. Vonáék tagadják, hogy egyeztettek volna március 14-én a Momentummal. Szó szerint idézzük a válaszukat, a stílusra érdemes odafigyelni:

Nem 1.

A Momentumot is megpróbálják megvesztegetni Vona Gáborék?

Más megvilágításba kerülhetnek Vonáék momentumos tárgyalásai, ha az utóbbi napok jobbikos korrupcióhullámát is figyelembe vesszük. Megírtuk, hogy hétfőn robbant ki a botrány, hogy a jobbikos Farkas Gergely 600 ezer forintot ajánlott Midi Melánia LMP-s képviselőjelöltnek, ha az utóbbi visszalép a javára a kiskunhalasi választókörzetben. A jobbikos jelölt és a baloldali, Simicska-közeli sajtó a vesztegetési ügyet azzal igyekezett kisebbíteni, hogy a jelölt „csak viccelt”.

A hatályos büntetőjogi szabályok szerint mind az, aki adja, azaz veszteget, mind az, aki a vesztegetést elfogadja, elítélhető egy ilyen ügyben, és már a lefizetési kísérlet sem állja ki a törvényesség próbáját. Azaz, aki adja-veszi a visszalépést, börtönbe kerülhet, hiszen a lényegét tekintve egyszerűen korrupcióról van szó.

Nem elszigetelt a kiskunhalasi eset

A mai napon olyan információk futottak be a szerkesztőségünkbe, hogy nem egyedi, elszigetelt esetről van szó, Farkas Gergely azt teszi, amivel a pártközpontban megbízták. A reménytelen helyzetben lévő, gyenge ellenzék helyzetét látva a Jobbik (Simicska Lajos) anyagi előnyöket ígérve országszerte nyomást gyakorol a többi ellenzéki párt jelöltjeire, lépjenek vissza a jobbikosok javára.

Információink szerint Simicska Lajos összekötője a Jobbikban Szabó Gábor pártigazgató. Az Origo úgy értesült, rajta keresztül jutnak el a vesztegetésre szánt feketepénzek a Jobbik képviselőjelöltjeihez. Ahogyan egy jobbikos informátorunk fogalmazott,

ő a táskahordozója Lajosnak a Jobbikban.

Az ügy feltehetően Vona Gábor jóváhagyásával történik, ám Midi Melánia megvesztegetésének kísérlete is rámutat arra, hogy a Jobbik bármire képes.

Magyar György is zavaros ügybe keveredett

A finoman fogalmazva is kacskaringós múltú "sztárügyvéd", Magyar György is feltűnő ügybe keveredett, amikor egy három éve halott polgármesternek írt levelet. Magyart éppen jobbikosok csapták be. Információink szerint ők javasolták neki, hogy érdemes azzal a polgármesterrel beszélni, mert bizonyos ügyekben tud neki segíteni. Magyar György pedig azonnal ugrott, és találkozót kért a halott polgármestertől. Azt pedig pontosan tudta: ha meg pénzre van szüksége egy akcióhoz, Simicska azonnal ad.

Szerdán is kérdeztünk, hőbörgés volt a válasz

Ma 10 órakor tartott sajtótájékoztatót, ahol arra voltunk kíváncsiak, mit gondol a Jobbik szóvivője arról, hogy a párt kiskunhalasi jelöltje pénzt ajánlott azért, hogy az LMP jelöltje visszalépjen. Válasz helyet azonban egy kérdést kaptunk:

honnan is jött?

Amikor a szóvivő megtudta, hogy nem a Simicska-médiától és mást merünk kérdezni, mint amiről ő beszélni akar, megtagadta a választ.

Újból feltettük a kérdésünket, erre azonban az volt a válasz, hogy ez nem egy futballmeccs, itt nem lehet bekiabálni. Próbáltuk meggyőzni, hogy ez egy sajtótájékoztató, ahol az újságíró kérdez abban a reményben, hogy választ kap. Csalódnunk kellett, újabb összevissza monológ érkezett a sértődött szóvivőtől, aki úgy gondolta, hogy egy sajtótájékoztatón csak arról lehet beszélni, amiről ő akar.

Így hát csak a kérdések maradnak. Ezeket azért a rend kedvéért felsoroljuk:

Ki támogatja anyagilag Farkas Gergelyt abban, hogy 600 000 forintot fizessen egy LMP-s politikusnak? Simicska Lajos? Ha igen, valóban rendszeresen jár hozzá a Jobbik pártigazgatója, Szabó Gábor pénzért? Valóban máshol is készülnek hasonlóra?

A párt sajtóosztályának küldött előző levélre érkezett válaszban egyetlen dolgot próbáltak kétségbeesetten cáfolni, hogy Szabó Gábor pártigazgató személyesen intézi a kifizetéseket.