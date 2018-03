Halott polgármesterrel akart találkozni Simicska ügyvédje, Magyar György

Magyar György, Simicska Lajos ügyvédje, siófoki képviselő-jelölt egy halott polgármestertől kért találkozót. Utólag azzal próbálta magyarázni a kínos hibát, hogy csak ki akarta ugratni a nyulat a bozótból. Nyilvánvaló: megállapodás akart vele kötni, csak ügyetlenül csinálta. Úgy tudjuk, bár Magyar Györgyöt nem kell félteni, elég sok pénzt összeszedett életében a bűnözőktől, gyilkosoktól, akiket védett, erre a pénzt Simicska biztosította volna.

Egy három éve meghalt somogyi polgármestertől kért személyes találkozóra időpontot Magyar György "sztárügyvéd", aki a somogy 4-es választókerületben indul a választáson, hivatalosan MSZP-Párbeszéd jelöltként – adta hírül a Somogyi Hírlap. Az esetről a szentgáloskéri polgármester, Szabó Péter számolt be a lapnak. Elődje 2015-ben meghalt, ám ez az információ a jelek szerint még nem jutott el Magyar Györgyhöz. Szabó Péter elmondta: emailben jelentkezett Magyar György, a levél megszólítása azonban az előző, néhai polgármesternek szólt. Ezt elsőként a polgármesteri hivatal dolgozói vették észre, akik felháborodtak a történteken.

Szabó Péter a Somogyi Hírlapnak úgy nyilatkozott: Hogy indulhat valaki egy választáson, ha azt sem tudja, hogy a körzetéhez tartozó településeken ki a polgármester? Elvárható, hogy ha valaki kampányol, akkor teljes felkészültséggel vágjon neki, és tájékozódjon a településekről, az ott élőkről.

Elképesztő magyarázatot adott Magyar

A lap egy másik kínos Magyar-akcióról is beszámolt: egy tévéinterjújában arról beszélt, hogy a választókerülete Balatonszabaditól Balatonszemesig tart a Balaton partján. Balatonvilágost kifelejtette, mert vélhetően elkerülte a figyelmét, hogy Balatonvilágos ugyan mintegy fél évszázadon át Veszprém megyéhez tartozott, ám egy helyi népszavazás után 2013. január 1-jétől, azaz öt éve már Somogy megye része - számolt be a Pesti Srácok.

A kínos hibák lelepleződése után Magyar György nem mindennapi magyarázattal állt elő. Azt írta, igazándiból szándékosan helyeztek el kisebb hibákat a kampányukban, hogy kiugrassák a nyulat a bozótból. Mégis, milyen nyulat lehet így kiugrasztani? Információink szerint egészen másról van szó: a finoman fogalmazva is kacskaringós Magyar Györgyöt éppen jobbikosok csapták be. Azt mondták neki, hogy érdemes azzal a polgármesterrel beszélni, mert bizonyos ügyekben tud neki segíteni. Hogy tudatosan csapták be, mert a jobbikosok számára vállalhatatlan Magyar György, vagy egyszerűen tájékozatlanok voltak, azt egyelőre nem tudjuk. Ami biztos: Magyar György ugrott és azonnal találkozót kért a halott polgármestertől. Azt pedig pontosan tudta: ha meg pénzre van szüksége egy akcióhoz, Simicska azonnal ad. Miután az Origo elsőként megírta, hogy egy jobbikos jelölt le akart fizetni egy LMP-s jelöltet a visszalépésért, egyre-másra kapjuk azokat az információkat, hogy megdöbbentő pénzmozgásokat indított el a Jobbik ellenfelei lefizetéséért, illetőleg egy-egy településen befolyással rendelkező emberek megvásárlásáért.

Magyar György produkciója a jobbikos korrupció újabb jele

Magyar Györgyről közismert, hogy a Jobbikot birtokló Simicska Lajos ügyvédje. És most politikai értelemben is gátlástalan kiszolgálója.