Nemzetbiztonsági veszély a Soros-szervezetek ügynökeinek adatgyűjtése

Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában azt mondta: újabb bizonyíték került elő, amely azt igazolja, hogy a Nyílt Társadalom Alapítvány politikai szervezet.

Hidvéghi Balázs kedden jelentette be, a Fidesz felszólítja a hatóságokat, hogy minden részletében vizsgálják ki a Soros-szervezetek Magyarország ellen irányuló tevékenységét. A The Jerusalem Post című izraeli lap közölt egy, a Magyarország elleni tevékenységet bizonyító hangfelvételt - folytatta -, amelyen Dénes Balázs, a Polgári Szabadságjogok Szövetsége Európáért elnevezésű szervezet vezetője beszél. Egy másik Soros-szervezet, a Migration Aid egyik vezetője Siewert András pedig beismerte, hogy illegális adatgyűjtést folytattak a határzónában, a migránsok között. Azt is elismerte, hogy Soros György kizárólag pénzügyi és politikai érdekből támadja Magyarországot - fogalmazott.

A kommunikációs igazgató az M1-en azt mondta: nyilvánvaló, hogy politikai célokból gyűjtötték az adatokat. Céljuk, hogy a bevándorlás ellen határozottan fellépő magyar kormányt elmozdítsák a helyéből.

Hidvéghi Balázs szerint akármilyen megosztott is az ellenzék, akármilyen harcokat folytatnak is, a bevándorlás kérdésében egy véleményen vannak. Akár Gyurcsány Ferenc, akár Szél Bernadett vagy Vona Gábor alakítana kormányt, nem állnának ellen a Brüsszelből, a Soros-hálózat részéről Magyarországot érő nyomásnak. Ezért mondják, hogy a választás tétje most nagyobb, mint máskor, Magyarország jövőjéről döntenek az emberek - emelte ki a Fidesz kommunikációs igazgatója.

A kormánypárti politikus kitért arra is, hogy a Magyar Idők szerdán egy újabb hangfelvétel alapján azt írta, hogy Tracie Ahern, a Soros Fund Management korábbi pénzügyi vezetője azt mondta: Soros György a Nyílt Társadalom Alapítványt eszközként használja a politikai véleménye érvényre juttatására az Egyesült Államokban és Európában.

Hidvéghi Balázs szerint kiderült, hogy a Nyílt Társadalom Alapítvány egy politikai szervezet, politikai érdekeket szolgál, ami nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel.