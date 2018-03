A rendőrök elfogták azt a férfit, aki visszajárt lopni egy lakatlan házba Jászalsószentgyörgyön. Már eljárást is indítottak ellene.

A 38 éves férfi február 26. és március 20. között többször is bement egy jászalsószentgyörgyi lakatlan házba. Ott leszedte a bejárati ajtót, elvitte a kanapét, és deszkákat is. Sőt, még a hajópadlót is felszedte - írja a police.hu.

A rendőrök azonosították a tolvajt, akit kihallgattak és őrizetbe vettek.