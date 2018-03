Dagad a Jobbik vesztegetési botránya: a kisgazdákat is lefizették

A Kisgazdapártot is megkörnyékezte a Jobbik – erről számolt Paulina László a Tényeknek. A párt alelnöke olyan dokumentumokat mutatott meg, amelyek azt tanúsítják, hogy a Jobbik különféle anyagi juttatásokat ajánlott fel a kisgazda jelöltek visszalépéséért cserébe. Van itt minden: Vonáék állnák az FKGP jogászainak munkadíját, a peres ügyeinek költségét, valamint a párt vidéki programját is támogatnák. A megállapodást magában foglaló szerződésen Szabó Gábornak, a Jobbik pártigazgatójának és Staudt Gábornak, a Jobbik képviselőjének a szignója díszeleg.

Annak fejében, hogy a Független Kisgazdapárt jelöltjei visszalépnek a helyi jobbikos javára, a Jobbik különféle anyagi ajánlatokat tett. – ezt állította Paulina László a Tényeknek. A Független Kisgazdapárt alelnöke hozzátette, hogy Szabó Gábornak, a Jobbik pártigazgatójának a feladata volt megkörnyékezni a kisgazda jelölteket, ezt személyesen intézte. Korábban írtunk róla, hogy Simicska Lajos bizalmasa van megbízva az „ilyen jellegű" ügyekkel. A valasztas.hu adatbázisa szerint a Kisgazdapártnak 12 jelöltjét vették nyilvántartásba, azaz ennyien állhatnának startvonalhoz áprilisban. Egyelőre nincs nyoma, hogy hivatalosan visszaléptek volna. Azonban Paulina László szerint más utat választott a párt:

Balogh Károly, független kisgazdapárt elnöke részéről elhangzott az, hogy 13 képviselőjelöltet, regisztrált képviselőjelöltet visszaléptet az elnök úr és ennek fejében a Jobbik, különféle anyagi ajánlatokat tett.

A Jobbik médiája természetesen nagy dérrel-dúrral harangozta be, hogy a kisgazda jelöltek visszaléptek a Jobbik javára. Meglepő módon a Botka László megbuktatásában kulcsszerepet Lattmann Tamás lett a párt miniszterelnök-jelöltje. MIivel a kisgazdák nem tudtak országos listát állítani, így mégsem lett kormányfő-jelölt belőle. ISmert, korábban a baloldali összefogás élére szerette volna navigálni magát, de úgy látszik, tősgyökeres budapestiként beérte a Kisgazdapárttal is. Ebből is látszik, hogy elég furcsa politikai képződményről van szó. De csak most jön a lényeg: Paulina olyan dokumentumokat mutatott be, amelyben pontról pontra jegyzik a Jobbik és az FKGP közötti megállapodás részleteit. A Tényeknek kitálaló politikus szerint mind a két párt „illegálisan" járt el. Itt van a Jobbik lefizetési botrányának újabb gyöngyszeme, következő állomása. Jöjjenek a szerződésbe foglalt megállapodás pontjai:

A Jobbik a választás eredményétől függetlenül vállalja, hogy a Kisgazdák budapesti irodájának működési költéségét kifizetik.

A Jobbik átvállalja a Kisgazdapárt peres ügyeinek költségét és jogászainak a munkadíját.

A Jobbik anyagilag segíti a Kisgazdapárt vidéki programját

A Jobbik és a Kisgazdapárt közösen indul a 2019-es önkormányzati választáson.

Cserébe a párt visszalépteti jelöltjeit az országgyűlési választáson. Ezt egy záradékkal erősítették meg a szerződésben a felek: A vállalások akkor lépnek hatályba, amikor az FKgP hivatalosan és sajtónyilvánosság előtt is bejelenti, hogy a 2018-as országgyűlési választásokon a Jobbik Magyarországért Mozgalmat támogassák tagjaik, szavazóik és ezzel párhuzamosan visszalépteti a nyilvántartásba vett kisgazda jelölteket a Jobbikos jelöltek javára.

Paulina László továbbá úgy fogalmazott a Tényeknek, hogy „ők fizetik a független kisgazdapárt különféle személyeinek az igényeit, a bérét és a járandóságaikat, emellett a kisgazda párt székházának rezsijét és az irodavezető munkadíját is fizetni kívánják." A megállapodást magába foglaló szerződést az FKGP alelnöke szerint Szabó, Gábor, a Jobbik a pártigazgatója és Staudt Gábor, a Jobbik országgyűlési képviselője írta alá. Paulina szerint a kisgazdák részéről Balogh Károly elnök szignózta a dokumentumokat.

Nem ez az első eset, hogy a jobbikosok meg akarták vesztegetni vetélytársaikat

Megírtuk, hogy hétfőn robbant ki a botrány, hogy a jobbikos Farkas Gergely 600 ezer forintot ajánlott Midi Melánia LMP-s képviselőjelöltnek, ha az utóbbi visszalép a javára a kiskunhalasi választókörzetben. A jobbikos jelölt és a baloldali, Simicska-közeli sajtó a vesztegetési ügyet azzal igyekezett kisebbíteni, hogy a jelölt „csak viccelt".

A hatályos büntetőjogi szabályok szerint mind az, aki adja, azaz veszteget, mind az, aki a vesztegetést elfogadja, elítélhető egy ilyen ügyben, és már a lefizetési kísérlet sem állja ki a törvényesség próbáját. Azaz, aki adja-veszi a visszalépést, börtönbe kerülhet, hiszen a lényegét tekintve egyszerűen korrupcióról van szó.

A Momentumnál is próbálkozták Vonáék

Közel sem volt elszigetelt Farkas Gergely próbálkozása. Jobbikos forrásból úgy értesültünk, hogy a nemzeti ünnepet megelőzően, március 14-én a Jobbik és a Momentum vezérkara személyesen tárgyalt egymással. Informátorunk szerint a két párt elnöksége a választási együttműködésről, illetve az egyéni választókerületekben való visszalépésekről beszélt. Ennek első komolyabb megnyilvánulása lehet, hogy tegnap a marcali körzetben a momentumos Fábián László visszalépett a jobbikos Steinmetz Ádám javára. A Jobbik tagadja, hogy egyeztettek volna Fekete-Győrékkel.

Magyar Györgyöt átverték a jobbikosok

Megírtuk tegnap, hogy Magyar György, Simicska Lajos ügyvédje, siófoki képviselő-jelölt egy három éve halott polgármestertől kért találkozót. Utólag azzal próbálta magyarázni a kínos hibát, hogy csak ki akarta ugratni a nyulat a bozótból. Nyilvánvaló: megállapodást akart vele kötni, csak ügyetlenül csinálta. Úgy tudjuk, bár Magyar Györgyöt nem kell félteni, elég sok pénzt összeszedett életében a bűnözőktől, gyilkosoktól, akiket védett, erre a pénzt Simicska biztosította volna.

Kerestük természetesen a Jobbikot is, személyesen is, de hiába, mindig kitérnek az egyenes válaszok elől.