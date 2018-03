Horror ára van a húsvéti sláger Barbie-nak

A húsvéti ajándékvásárlás előtt adunk pár tippet, mire érdemes odafigyelni az egyes játékok kiválasztásakor. Játéktesztelő youtuberünk videóiból ez alkalommal a nagy klasszikust, Barbie-t vettük górcső alá.

Játékteszt Dávid, egy gyerekjátékokra szakosodott youtuber. Videóiban színes-szagos-hangos játékokat mutat be gyerekeknek könnyen fogyasztható, szórakoztató formban. De nem kevés felnőtt is követi játéktesztjeit, mert azokban mindig kiemeli, kinek ajánlja és kinek nem,

sőt, kiemeli a legfontosabb tudnivalókat is, amire a csemeték biztonsága miatt figyelni kell.

Tőle ez alkalommal az örök klasszikus lányok játékát, Barbie-teszteket vettünk át. Érdekes módon a legdrágábbat és a legolcsóbbat találtuk ár-érték arányban a legjobbnak.

Barbie busz brutális áron

A Barbie Dream Camper, magyarul álom lakóautó egy hatalmas méretű játék, ugyanis az autó szétnyitásával több mint 60 centiméteres játéktér keletezik. Ebben van kemping szett, éjszakázásra alkalmas helyiség, csúszdával és lépcsőkkel felszerelt medence, oldalról megközelíthető konyha és fürdőszoba. Ez elsőre nem kevés történet eljátszásához alkalmas, de ha meglátja az árát, biztosan elgondolkodik, nem fogja-e gyereke 3 nap után betolni a többi játék közé.

Árát tekintve ugyanis meglehetősen borsos, ugyanis 40 ezer forint fölött van.

Zenélő, prüszkölő paciparty kicsit olcsóbban

A Barbie Dream Horse intelligens lova reagál az érintésre és a hangra, ahogy az a videóban is látható, be sem áll a szája. 30-nál is több reakcióra képes, úgymint előresétálás, teljes kört tud fordulni és játék közben nyeríteni. Három különböző dalt tud lejátszani, sőt három különböző táncot is bemutat. Kikefélhető a sörénye. Viszont, ahogy a videóban is látszik, stabil, sík terepre van szüksége, különben megbotlik és eldől a játék.

28-33 ezer forint között kapható a játék, vagyis érdemes a szülőknek is beszállni, ha nem akarják, hogy pár nap alatt a polcon kössön ki.

Amikor 3 fiú Barbie-t fésülgeti, ami varázslatos hangot ad ki

A teszter fenti videójában meglepetésünkre három felnőtt férfi csodálkozik rá Barbie hercegnő hajfésülésére. Ugyanis amikor a baba haját a hozzá adott fésüvel rendbe teszik, akkor az hangot ad ki. Szerencsére, ha ez elveszne, a testén elhelyezett gombbal is előhívható a dallam. A hercegnő ruháját e leírás szerint egyébként a Szivárvány-öbölbeli birodalma ihlette: rózsaszín fűzőt és szivárványmintás, hosszú szoknyát visel.

A játékélmény a hajfésülésben és erre adott hanghatásban ki is merül, így cirka 10 ezer forintért minimum meggondolandó.

A legújabb, egyben legolcsóbb, talán a legpraktikusabb is

A videós legutóbb éppen egy új kollekció első darabját mutatta be. Az On the Go, Barbie első pályarendszere, ami új, már-már fiús logikával felépített játéklehetőséget jelent. Barbie és barátai ugyanis olyan pónikkal, autókkal és robogókkal közlekedhetnek, amik tényleg mozognak. Példának okáért csak meg kell nyomni a pónik mellkasán található gombot és azok már lovagolnak is. A lovak a motorizált lábaknak köszönhetően bármilyen sík felületen képesek sétálni. Ezek a kb. 10 centis babák szerencsére nem vagy csak nagyon nehezen nyelhetők le, ami nem utolsó szempont, ha kicisknek veszik.

A játék 4 000.- Forintba kerül, amivel ár-érték arányban talán ez éri meg a legjobban, hiszen a legolcsóbb, mozog és a különböző elemek összeszerelhetők, újabb történetek játszhatók el velük.

