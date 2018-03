Az LMP két újpesti politikusa meglepő módon Fejér megyében indul, miközben az elmondásuk szerint semmilyen helyi kötődésük sincsen. Perneczky László az Origónak azt is elmondta, hogy azért kellett a lakóhelyüktől távol indulniuk, mert állítása szerint a korábbi helyi jelöltjeiket megfenyegették. Közölte, hogy nincsen szándékukban visszalépni. Korábban arról írtunk, hogy Simicska Lajos pénzéből a Jobbik sorra próbálja rávenni az ellenzéki jelölteket, hogy lépjenek vissza. Legutóbb az FKgP politikusa mutatta be az ezt bizonyító iratokat. A hét elején Farkas Gergely, a Jobbik kiskunhalasi jelöltje 600 ezer forintot adott volna a helyi LMP-s jelöltnek, hogy lépjen vissza. A vesztegetési kísérlet csúnyán lebukott. Úgy tudjuk, hogy nem véletlenül kerültek áljelöltek Fejér megyébe. A háttérben a Jobbik, és persze Simicska Lajos korrupciós pénze áll.

A székesfehérvári 1-es és 2-es körzetben az LMP Perneczky Lászlót és Rákosi Juditot indítja az április 8-i választáson. A dolog abszurditása, hogy Perneczky Újpesten önkormányzati képviselő, míg Rákosi 2014-ben volt az újpesti választókerületben LMP-s országgyűlési képviselőjelölt. Okkal merült fel bennünk, hogy a két politikust csupán azért indította el az LMP, hogy később visszaléptessék őket. És a kiskunhalasi hangfelvétel óta pontosan tudjuk, hogy ki szervezi a visszaléptetéseket és mivel. Simicska Lajos pénzével Szabó Gábor jobbikos pártigazgató.

Állítólag nem lépnek vissza

A korábbi két helyi jelöltünket egzisztenciálisan megfenyegették, ezért nem tudtak indulni a választáson, és ugrottunk be a helyükre mindketten – minderről már Perneczky László beszélt az Origónak. Közölte, hogy valóban semmilyen helyi kötődésük nincs, de a rendszerváltás óta nem ez az első eset, hogy valamelyik párt olyan jelöltet indít az adott országgyűlési körzetben, aki nem ott lakik.

Elmondta azt is, hogy nem tervezik azt, hogy visszalépjenek, mert erről csak országos határozat születhet. Magamtól csak úgy nem fogok visszalépni – tette hozzá. Perneczky szólt arról is, hogy őt nem kereste meg egyetlen ellenzéki párt jelöltje sem, hogy lépjen vissza, de ezt az ő felszólításukra egyébként sem tenné meg.

Simicska pénzéből vásárolnák fel az ellenzéket

Mint arról korábban beszámoltunk, a Jobbikban Simicska Lajos anyagi támogatásával próbálnak országszerte nyomást gyakorolni az ellenzék többi jelöltjére, hogy lépjenek vissza. Hétfőn robbant ki a botrány, hogy a jobbikos Farkas Gergely 600 ezer forintot ajánlott Midi Melánia LMP-s képviselőjelöltnek, ha az utóbbi visszalép a javára a kiskunhalasi választókörzetben. Az Origo úgy értesült, nem egyedi esetről van szó. A Jobbik pártigazgatója, Szabó Gábor jár pénzért Simicska Lajoshoz, hogy a lefizetésekre legyen elegendő pénz.

Azóta az is kiderült, a Kisgazdapártot is megkörnyékezte a Jobbik – erről számolt Paulina László a Tényeknek. A párt alelnöke olyan dokumentumokat mutatott meg, amelyek azt tanúsítják, hogy a Jobbik különféle anyagi juttatásokat ajánlott fel a kisgazdajelöltek visszalépéséért cserébe. Van itt minden: Vonáék állnák az FKgP jogászainak munkadíját, a peres ügyeinek költségét, valamint a párt vidéki programját is támogatnák. A megállapodást magában foglaló szerződésen Szabó Gábornak, a Jobbik pártigazgatójának és Staudt Gábornak, a Jobbik képviselőjének a szignója díszeleg.

Úgy tudjuk, hogy a Fejér megyei furcsa jelölés mögött is a Jobbik korrupciós gépezete áll.