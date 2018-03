Nagyszerű program indult a Ferencvárosban

A Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület (VÁFE) szervezésében, Ferencváros Önkormányzatának támogatásával elindult a Vállalkozásbarát Ferencváros Program, melynek célja a Ferencvárosban már működő kisvállalkozások növekedésének, valamint az itt élő, vállalkozásalapítás iránt érdeklődő magánszemélyek vállalkozás alapításának és fejlesztésének támogatása. A program első elemeként a héten megrendezésre került a három kiemelt célcsoport számára, kerületi fiataloknak, időseknek és kismamáknak, szóló vállalkozásfejlesztési rendezvény, illetve elérhetővé vált a Ferencvárosi Vállalkozói Kisokos kiadvány. A program keretein belül március végéig kialakításra kerül még egy online vállalkozásfejlesztési információs rendszer, illetve elindul egy ingyenes vállalkozói e-learning képzés.

Napjainkban nagyon sok szó esik a kisvállalkozások fontosságáról, gazdaságban betöltött szerepéről. Mindez nem csoda: ma a hazai vállalkozások – nem tévedés - 99,7 százaléka kisvállalkozás (ezen belül a 10 főnél kevesebb foglalkoztatottal rendelkező mikrovállalkozások aránya 97,8 százalék). A kisvállalkozások az üzleti szféra munkahelyeinek több mint kétharmadát biztosítják, és a vállalkozások összes árbevételének mintegy felét állítják elő. Az önfoglalkoztatás, a vállalkozói életforma támogatása, az ehhez szükséges kompetenciák, a vállalkozói tudás fejlesztése épp ezért kiemelt figyelmet kap az országos fejlesztéspolitikában. Nincs ez másképp szűkebb környezetünkben, kerületünkben – Ferencvárosban - sem: e célok érdekében indította el a Vállalkozásbarát Ferencváros Programot – Ferencváros Önkormányzatának támogatásával - a Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület.

A program stratégiai célja Ferencváros vállalkozásbarát imázsának kialakítása egy komplex kerületi vállalkozásfejlesztési ösztönző-program elindítása, egy vállalkozásfejlesztési szemléletformáló projekt megvalósítása révén. Az első ütemként március végéig záródó projekt során megvalósuló tevékenységek: online vállalkozásfejlesztési információs rendszer, ingyenes vállalkozói alapismeretek e-learning képzés, kerületi vállalkozásfejlesztési rendezvények, Ferencvárosi Vállalkozói Kisokos kiadvány.

A projekt általános célcsoportja a kerületben székhellyel és/vagy telephellyel rendelkező kis- és középvállalkozások, illetve a kerültben élő vállalkozó vagy vállalkozás indításán gondolkodó magánszemélyek, elsősorban képzett inaktívak (fiatalok, nyugdíjasok, kismamák). A Vállalkozásbarát Ferencváros Program beindítására Ferencváros Önkormányzata 12 millió forint támogatást biztosít a 2017. évi költségvetéséből.

2017.március 20-22. között három vállalkozásfejlesztési rendezvény valósult meg a IX. kerületben.

Három nap, három célcsoport, három rendezvény. Fórum, kerekasztal beszélgetés, szekcióülés és konferencia is megrendezésre került. A rendezvényeket Kállay Gáborné, alpolgármester asszony nyitotta meg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata nevében. A Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület nevében Dr. Balla Gergely elnök úr ismertette a résztvevőkkel mind az Egyesület, mind pedig a Vállalkozásbarát Ferencváros Program céljait. A fiataloknak szóló konferencia a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrummal, az időseknek szóló kerekasztal beszélgetés az önkormányzat Időügyi programjával, a nőknek és kismamáknak szóló fórum Vertikaland Baba-Mama Klubbal együttműködésben valósult meg.

A rendezvények fókuszában a vállalkozásindítás és a vállalkozásfejlesztés állt. Erre való tekintettel a szervezők fontosnak tartották, hogy olyan előadókat invitáljanak meg az eseményre, akik szakmai tudásukkal és tapasztalatukkal segítetni tudják az érdeklődőket. A Dr. Dombi Ügyvédi Iroda közreműködésével biztosított jogi, az AG Mamas Könyvelőiroda közreműködésével biztosított adózási, könyvelési tanácsok mellett, a fiataloknak szóló konferencián helyet kapott a tematikában az MKB Bank pénzügyi szemléletformáló előadása, illetve az InfoTárs Egyesület is, akik az IT ágazat jelentőségére hívták fel a végzők diákok figyelmét. A programsorozatban egy-egy kerületi sikersztorit is bemutatattak, hogy még közelebb kerüljön a vállalkozásfejlesztés az érdeklődőkhöz.

A rendezvényeket követően az érdeklődők ingyenes tanácsadást kaptak jogi, adózási és könyvelési kérdésekben. A kismamák kényelme érdekében a Vertikaland Baba-Mama Klub együttműködése révén a kisgyerekek szakszerű óvónői felügyeletet kaptak a fórum ideje alatt, akik a játék mellett maguk is fokozott érdeklődést mutatnak a vállalkozásfejlesztés iránt!