Aknába fulladt egy idős nő

Aknába esett, majd megfulladt egy idős asszony Makón – erről számolt be a Tények, a TV2 hírműsora. A szomszédok is csak találgatnak, hogyan történhetett a baleset. Azt mondják, a vízóra volt rossz, azt ellenőrizhette az asszony, amikor az aknába esett.

Egyelőre csak találgatják, hogyan fulladhatott az aknába az idős asszony. Leginkább az valószínű, hogy kiment az aknához megnézni a vízórát – amely vagy rossz volt, vagy azt szerette volna ellenőrizni a nő, hogy nem fagyott-e el -, és ekkor veszthette el az egyensúlyát, és eshetett bele az aknába.

A szomszédok a Tények riportjában nyilatkoztak az esetről.

Elmondták, hogy a rendőrök órákig helyszíneltek. A mentők is jöttek, de már nem tudtak segíteni az asszonyon.

Szorgalmas, dolgos nő volt – ezt is mondták a helyiek -, aki ugyan néha betegeskedett, és szedett is gyógyszereket, de nagyon aktív volt, és akinek tudott, segített.