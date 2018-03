Távoznia kell a közéletből annak, aki nőt bántalmaz, miként Juhász Péter is nyilvánvalóan ezért volt kénytelen visszalépni a képviselő-jelöltségtől - mondta Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője, Budapest Belváros kormánypárti képviselőjelöltje szombaton Budapesten a sajtónak.

A kereszténydemokrata politikus az Együtt elnökének képviselőjelölti visszalépésére reagálva megjegyezte, hogy Juhász Péter ellen már a rendőrség is nyomoz, így bármit is állít, nyilvánvalóan ez lehet a visszalépés oka.Juhász Péter nemrég maga is elismerte, hogy durva dulakodás volt közte és korábbi élettársa között, a nő ezért sérülhetett meg - fogalmazott Hollik István.