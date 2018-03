A Helsinki Bizottság milliókkal tömi ki a migránsokat segítő ügyvédet

Magyar ügyvédi segítséggel utazhatnak tovább a migránsok nyugatra, miközben a kitoloncolásukat szervezik a hatóságok - értesült a Figyelő. Kovács Tímea Ágnes ügyvéd és alkalmazottja, Németh Anikó a hazai idegenrendészeti eljárásban meglévő hiányosságokat kihasználva segít a bevándorlókon. Újabb szégyenfolt a hazai Soros-birodalmon.

Kovács Tímea Ágnes ügyvéd és alkalmazottja, Németh Anikó a hazai idegenrendészeti eljárásban meglévő hiányosságokat kihasználva hozzájárulhat a legális státusszal nem rendelkező migránsok Nyugat-Európába történő távozásához - írja a Figyelő. A lap úgy értesült, hogy tavaly november óta Kovácsék a következőket javasolják:

a menekült vagy oltalmazotti státuszt igénylő, de azt meg nem szerző migránsoknak, hogy a döntés ellen ne tegyenek panaszt, de jelentsék ki, hogy kizárólag származási országukba hajlandóak visszatérni. Így bekerülnek az idegenrendészeti eljárásba, a hatóság meg is kezdi a kitoloncolásuk megszervezését, a procedúra több hónapig is elhúzódhat. Ezt az időt idegenrendészeti őrizetben kellene eltölteniük, ez azonban a kisgyermekes családoknál jogi akadályokba ütközik. Ezért nyílt menekültállomásokra kerülnek, ahonnan bármikor lehetőségük van az eltávozásra.

az oltalmazotti státuszt megszerző migránsok mindenképpen várják meg, hogy visszakapják az irataikat a magyar hatóságoktól, és csak ezután menjenek Nyugat-Európába. Ehhez a migránsok gyakran embercsempészeket hívnak segítségül.

A Figyelő úgy tudja, hogy Kovács Tímea tevékenysége túlterjeszkedik az egyedi menekültkérelmek elbírálásához szükséges jogi segítségnyújtáson, és hozzájárul, hogy a kérelmezők tiltott határátlépőként Nyugat-Európába jussanak.

Kovács Tímea az egyetlen olyan ügyvéd, aki beléphet a magyar tranzitzónákba

Kizárólagos magyar ügyvédként jelenítik meg Kovács Tímeát a migránsokat angol, arab és dari nyelven tájékoztató

blog.refugee.info nevű internetes oldalon

és a 91 ezer követővel rendelkező Refugee.info Facebook-oldalon.

Ezek az oldalak a balkáni útvonalon próbálkozó migránsokat napi információkkal látják el – olvasható a Figyelőben. Ezeken a fórumokon adnak arról tájékoztatást, hogy Kovács Tímea az egyetlen olyan ügyvéd, aki beléphet a magyar tranzitzónákba, és ha elmulasztják a vele való kapcsolatfelvételt, a magyar hatóságok elutasítják kérelmüket, és akár az is lehetséges, hogy soha nem fognak ügyvédet kapni.

A Soros György által pénzelt Helsinki Bizottság élteti a migránsokat segítő ügyvédet

Az ügyvédnő 2017-ben megkapta a Ügyvédek a Közjóért - Magyar Pro Bono Díjat, amelyet a Global Network for Public Interest Law a Magyar Ügyvédi Kamarával közösen alapított 2011-ben. A díjat azért nyerte el, mert a menekültek számára ingyenes jogi segítségnyújtást biztosít. Kovácsnak a díj mellé járt a dicséret is, a honlapon olvasható: Több mint tízéves menekültügyi jogi segítői munkája során ügyfelek ezrei számára ő jelenti a reményt arra, hogy az üldözés elől tisztességes jogi eljárásban és nemzetközi védelemben részesülhessenek. A sok ezer ügyfél azonban az ügyvédnő számára minden esetben egy-egy segítségre és védelemre szoruló, értékes embert jelentenek, akiket a szakmai, etikai szabályok és az erkölcsi mércék legnagyobb tiszteletben tartásával, kitartóan segít. A Soros által támogatott Magyar Helsinki Bizottság különösen nagyra értékelte az ügyvédnő munkájában azt is, hogy "példamutatóan áll ki évek óta a közérdek, jogállami normák és emberi jogok értékei mellett."

Súlyos összegeket kap a migránspárti ügyvéd Soros szervezetétől

Kovács Tímeát feltehetően nem csak az emberbaráti szeretet vezérelte tevékenységében. Ugyanis a Magyar Helsinki Bizottság valamennyi, az Emberi Jogok Bíróságáig végig vitt ügyben 10 ezer eurós sikerdíjban részesíti. Kovács Tímea a jelek szerint ebből kifolyólag nem érdekelt abban, hogy a menekültként elismerést kérelmezők ügye a magyar jogrendszeren belül végződjön. A Figyelő információi szerint Kovács Tímea a Helsinki Bizottságtól tavaly májustól több mint 11 millió forintot kapott, de idén augusztustól havi egymillió forintos javadalmazás illeti majd meg. A pénzügyi adatok alapján Kovács Tímea egyetlen elismert keresete a menekülteket segítő szervezetektől származik.

Kovács szoros kapcsolatban van az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának munkatársaival

A Figyelő úgy értesült, hogy Kovács Tímea igen szoros kapcsolatban áll az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának munkatársaival. A tranzitzónákban való jelenléte alkalmas lehet arra, hogy a migránsok már külföldön értesüljenek az ügyvédnő szolgáltatásairól, tehát ennek és a korábban taglalt internetes megjelenéseknek köszönhetően nem kizárt, hogy már előre toborozzák számára az ügyfeleket. E körülményeknek is köszönhetően az Igazságügyi Minisztérium Jogi Segítő Szolgálata tevékenysége mára teljesen ellehetetlenült a tranzitzónákban.