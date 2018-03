Lelkileg terrorizálta, majd szexre kényszerítette áldozatait a tanár

A TV2 Tények riportban számolt be róla, hogy egy negyvenegy éves budapesti tanár egyes tanítványaival szexuális kapcsolatot létesített, másokat pedig szexuálisan zaklathatott. A vád szerint a fiatalkorú fiúkat érzelmi zsarolással próbálta meg rávenni, hogy szexuális kapcsolat létesítsenek vele. Az egyik sértett ügyvédje azt mondja, a fiatal fiút nagyon megviselték a történtek, lelkileg összetört. A tanár akár 12 évet is kaphat.

A Tények riportja szerint az egyik budapesti sportiskola tanára több tizenéves fiút is zaklathatott. Volt olyan, akivel szexuális kapcsolatot is létesíthetett. A negyvenegy éves férfi az egyik budapesti gimnáziumban is tanított, ahol négy tanulót is molesztált.

Az ügyészség tavaly év végén emelt vádat a tanár ellen, szexuális kényszerítés és kiskorú veszélyeztetése miatt.

Gasz Péter, a Fővárosi Ügyészség ügyésze a Tényeknek elmondta:

A pedagógus a diákjaihoz meg nem engedett szexuális célzatú közeledést tanúsított. Ennek kapcsán érzelmi zsarolással az ő befolyásolásukkal megpróbálta őket rávenni szexuális kapcsolat létesítésére. Ezzel a magatartásával a pedagógus a fiatalok - az ügyben összesen 4 sértett szerepel - érzelmi és erkölcsi fejlődését veszélyeztette is.

Az ügyben csütörtökön lett volna tárgyalás, de elmaradt. A Tények a Blikkre hivatkozva beszámolt róla, hogy ez a tanár kérésére történt, ugyanis a gyanúsítottnak meghalt a bátyja, őt pedig gyomorprobléma és láz gyötri. Az egyik fiú, akit szexuálisan zaklathatott a férfi, időközben nagykorú lett. Ügyvédje, dr. Atalay Borbála telefonon mondta el a Tényeknek:

Hol a kedvességével, hol lelki terrorral próbálta arra terelni, kényszeríteni az ügyfelemet, hogy teljesítse az ő kívánságait. Az ügyfelem nagyon sokáig ellen állt a közeledésének, gyakorlatilag lelkileg törte meg őt a dolog.

A negyvenegy éves férfi ügyvédje, dr. Szkelnár Zoltán azonban azt mondja, hogy a tanár tagadja bűnösségét.

Maga a szexuális zaklatást, azt igen, a szexuális kapcsolat létesítése vonatkozásában pedig közös megegyezéssel történt ez, amikor már elmúlt 18 éves

- fogalmazott az ügyvéd, aki azt is elmondta, hogy a férfi már nem tanít az iskolában, de más szervezetnél igen, azonban nem gyermekkorúakat. Az ügyvéd arról is beszélt, hogy védence nagyon maga alatt van, ugyanis a tanításnak szentelte az életét.

A negyvenegy éves tanár akár 12 évet is kaphat. Az ügyészség indítványt tett arra is, hogy a férfit a pedagógusfoglalkozástól eltiltsák.