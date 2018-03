Ellenzéki kampányokba tették Czeglédyék az elcsalt milliárdokat

Az elmúlt hónapokban többször is bebizonyosodott, hogy a bűnszövetkezetben, adómilliárdok elcsalására felépített, Czeglédy Csabához köthető iskolaszövetkezeteket valójában a baloldal politikai céljaira használták. Először a DK elnökéről, Gyurcsány Ferencről derült ki – aki mellesleg Czeglédy személyes barátja -, hogy százmilliós nagyságrendben kölcsönzött cégén, az ALTUS-on keresztül a letartóztatott ügyvéd-kampányfőnök cégének. Aztán a szövetkezetek zászlóshajója, azaz a Human Operator Zrt. fővárosi irodájának egyik korábbi alkalmazottja beszélt arról, hogyan bonyolították le Érden az MSZP jelöltjének kampányát iskolaszövetkezeti diák munkavállalókkal. A napokban egy védett tanú vallomására hivatkozva Budai Gyula nyilatkozta azt a sajtóban, hogy Kunhalmi Ágnes és Czeglédy Csaba személyesen találkoztak a 2014-es kampány előtt és Czeglédy pénzt adott át Kunhalminak. Ehhez hasonló fekete pártpénz-ügyletek, akár komplett baloldali kampányok illegális finanszírozása és lebonyolítása többször is előfordult az elmúlt években. Gyakorlatilag erre építették fel a hálózatot és erre használták a be nem fizetett adómilliárdokat – árulta el a PestiSrácok.hunak megszólaló védett tanú, aki a hálózat egyik kulcsfigurája. A férfi Kész Zoltán (immár vitán felülállóan álfüggetlen) képviselő 2015-ös veszprémi kampányán keresztül szemléltette Czeglédy Csaba módszerét.

"Gyerekeim, úgy csináljatok mindent, ha politikai munkáról van szó, hogy nélkülözhetetlenek legyünk!" – ezt mondogatta Czeglédy mindig a munkatársainak. Ez volt a Czeglédy-recept. A húsz év alatt felépített iskolaszövetkezeti hálózat nyilván szabályosan, törvényesen is működhetett volna. A diákok a plakátokat is kiragaszthatták volna, hivatalos, bejelentett formában, ahogy a szórólapokat is osztogathatták volna – de nem ez volt a lényeg. Hanem az, hogy a rendszer gépiesen szolgálja a politikai célt – minden erőforrást összehangoltan használjanak egy-egy körzetben.

Czeglédy üzenete a baloldali pártok felé világos volt: "ha sikert akarsz, ránk van szükséged, mert mi nélkülözhetetlenek vagyunk a győzelemhez". És a recept jobbára működött. Czeglédy Csaba állítólag fanatikusan, szinte már megszállottan szolgálta Gyurcsányékat és a szocialistákat (akik számára sosem alkottak külön pártot) és mozgatott több ezer embert, akik kampányok idején kampányoltak, egyébként meg a TESCO-ban, McDonald's-ban, drogériákban vagy épp gyárakban keresték a rávalót, írja a PS.

És hogy mi volt a fedezet? Hát az a (gyanú szerint) be nem fizetett 6 és fél milliárd forint adó, vagy akár annál is több, amit ma a nyomozóhatóság keres, és aminek érdekében sorra döntötték be országszerte az iskolaszövetkezeteket és alapították helyettük az újabbakat.

A PS által készített interjúban elhangzottakról kikérték Lomnici Zoltán alkotmányjogász véleményét, aki azt mondta, beszélgetésben hallható információk szerint egyértelműen tiltott pártfinanszírozás történt, továbbá sérültek azok választási alapelvek is, amelyek az eljárás nyilvánosságra és a rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkoznak.

"Legutóbb a Demokratikus Koalíció vonatkozásában merült fel, hogy diákok iskolaidőben, rendkívül alacsony bejelentett bérért plakátolásban vettek részt és a most nyilvánosságra került információk is arra utalnak, hogy 18 év alattiak dolgozhattak a kampányban, jóllehet hivatalosan a diákmunkát nem ilyen célból hirdethették meg. Visszatérő elem a "zsebbe kapott pénz" lehetősége, amely nem összeegyeztethető a adózásra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel. A Büntető Törvénykönyvben foglaltak szerint egyébként, aki a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyek foglalkoztatására vonatkozó törvényi előírásokat megszegi bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő" – mondta Lomnici. Az alkotmányjogász szerint Kész Zoltán esetében még egy probléma felmerül, hogy ő elméletben független jelöltként indult és a védett tanú szerint mégis pártapparátust használt a kampányához.

"Mivel a választási eljárásról szóló törvény egyértelműen különbséget tesz a jelölő szervezet által delegált és a „független jelölt" között, aki függetlenként indulva ténylegesen egy párt, vagy politikai erő kampányapparátusát veszi igénybe, ezzel megsértheti a választási eljárás rendjét. Egyéni képviselőjelölt lehet független vagy párt jelöltje, a kettő összemosása megtéveszti a választásra jogosultak körét" – vélekedett Lomnici Zoltán. Hozzátette, ennek megfelelően bizonyos esetekben pedig akár megvalósulhatott a választás rendje elleni bűncselekmény, hiszen aki már a jelölési eljárás szabályait megszegve megtévesztéssel vagy anyagi juttatással szerez ajánlást, illetve az arra jogosultat a választásban megtévesztéssel befolyásolni törekszik bűntettet követ el. Ennek a gyanúja felmerülhetett Veszprém és Hódmezővásárhely esetében is.

A PestiSrácok.hu-n tegnap látott napvilágot Zuschlag János leleplező interjúja, amelyben a Gyurcsány-korszak másik egykori ifjú titánja azt állította: Czeglédy Csaba a 90-es évek óta tudatosan építette politikai karrierjét és azt az iskolaszövetkezet hálózatot, amelynek köszönhetően már 2002-re nélkülözhetetlenné vált a baloldalon. A fiatal baloldal egykori építője, egyben Czeglédy kortársa és mozgalmon belüli riválisa kijelentette: a szombathelyi politikusnak már az első iskolaszövetkezete, a Rébusz is szocialista ifjúsági szervezetek, a BIT és a FIB főszponzora volt. 2002-től a diákokkal minden választás idején aktív kampánymunkát végzett és végeztetett. Cserébe sorra nyerte a munkákat az állami cégektől és a busás pályázati pénzeket a baloldali kormányok idején. A 2010-es kormányváltás utáni időszakban – amikor elzárultak az egyéb pénzcsapok – Czeglédy és cégei, valamint az iskolaszövetkezeti hálózat lett a baloldal fő támogatója, túlélésének anyagi biztosítéka – jelentette ki Zuschlag János.

Az interjúból kiderül, hogy diákok felhasználásával, szombathelyi központtal körülbelül húsz éven át épült az a bűnszövetkezet, ami most a hatmilliárd forintos adócsalás gyanújának megállapításával lebukott. A hálózat leleplezésével a nyomozók a kampánypénz-köldökzsinórt is elvágták, így már érthető, hogy a baloldali politikusok, köztük Gyurcsány Ferenc, Kunhalmi Ágnes és Lendvai Ildikó tüntetéseken üvöltve, körömszakadtáig védik a letartóztatott "pénztárost", azaz Czeglédyt.

