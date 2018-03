Orbán Viktor beszédet mondott a felújított zsinagóga átadásán Szabadkán. Beszédéből egy rövid részletet közösségi oldalára is feltöltött.

A szabadkai zsinagóga átadása ma nemcsak egy különleges esemény, hanem üzenet is. Azt üzenjük, hogy ez az a világ, ilyen az az Európa, amelyben mi is élni akarunk, amelyet képviselünk, amelyért dolgozunk, és amit meg is fogunk védeni - mondta Orbán Viktor a beszédében.