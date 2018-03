Kovács Zoltán üzent Simicska Lajosnak: a whisky nem jó tanácsadó

Kovács Zoltán kormányszóvivőt megkérdezték arról, hogy a Magyar Nemzet információi szerint az FBI tanúvédelmi programja védi az Egyesült Államokban azt a magyar állampolgárt, aki kulcsfigura lehet uniós pénzek állítólagos külföldre juttatásában. A kormányszóvivő erre úgy reagált: "ez kampánykamu, szemenszedett hazugság, Simicska médiájának pedig üzenjük, hogy a whisky nem jó tanácsadó".

A Magyar Nemzet március 26-án megjelent lapszámának Gyémánttá vált „alkotmányos költség", magyar védett tanú Amerikában című közlése – aligha véletlenül – hemzseg a pontatlanságoktól – írja közleményében az ORFK Kommunikációs Szolgálata.

A police.hu-n közzétett írás szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) folytatott nyomozást különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt a jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodó, nemzetközi elfogatóparancs hatálya alatt álló 37 éves Faidt Péter András ellen.

Mint írják, a magyar állampolgárságú férfi 2014. június 18. és 2014. november 10. között társaival bűnszervezetben követett el bűncselekményt: a gyanúsítottak módszere az volt, hogy több magyarországi bejegyzésű, tényleges gazdasági tevékenységet nem folytató gazdasági társaság nevében bankszámlát nyitottak különböző pénzintézeteknél, majd ezeket további bűntársaik rendelkezésére bocsátották annak érdekében, hogy azokra különböző, nem magyarországi bejegyzésű gazdasági társaságok sérelmére elkövetett csalásokból származó átutalásokat végezzenek, melyeket további bankszámlákra utaltak vagy megkíséreltek utalni.

A bűncselekmény európai uniós és magyar költségvetési forrásokat nem érintett – szögezi le a rendőrségi közlemény.

Faidt Péter András társaival szemben az eljárást a KR NNI 2017. július 7-én befejezte, a Fővárosi Főügyészség 2017. november 8-án vádiratot nyújtott be. A vádlottak közül egy fő házi őrizetben van, két fő lakhelyelhagyási tilalom alatt áll.

Faidttal szemben a nyomozást a KR NNI felfüggesztette mindaddig, amíg gyanúsítotti kihallgatása nem történik meg. A magyar nyomozó hatóság előterjesztést tett az amerikai igazságügyi hatóságok irányába a nemzetközi jogsegélykérelem teljesítésére. Az Amerikai Egyesült Államokban Faidttal szemben folytatott eljárásról a magyar hatóságok információval nem rendelkeznek – olvasható a közleményben.

Cáfolta az MKB is Simicska újságjának az állításait. Vagyis, ebben az esetben is hazudott a Magyar Nemzet.

A kormányszóvivő üzenete Simicska Lajos médiájának (a whisky rossz tanácsadó) nyilvánvalóan utalás Simicska életvitelére. Közismert, hogy Simicska píszi nyelven alkoholproblémákkal küzd, magyarul: súlyos alkoholista, mértéktelenül iszik whiskyt.. A Ripost írta meg két évvel ezelőtt, hogy a mentők éjszaka vitték kórházba és közel volt ahhoz, hogy életmentő műtetét kelljen rajta végrehajtani, súlyos májproblémái miatt. Az Origo írta meg, hogy több tízmillió forintot érő Jaguárjával tavaly nyáron egy árokba borult Veszprémtől nem messze, természetesen akkor is részegen vezetett. A kocsiját egyébként ott hagyta az út szélén, és gyalog kezdett bolyongani az országúton. Veszprémben kétszer is elfogták a rendőrök, amikor részegen plakátokat ragaszgatott át az utcán és trágárságokkal firkálta össze a reklámtáblákat. A fotókon látszott, hogy Simicska részegen többször el is esett, tiszta sár volt a kabátja a milliárdos fenekén.