Egy mozgáskorlátozott idős asszony fulladt meg a lakásában

Tűz volt Budapesten, egy VII. kerületi lakás konyhája gyulladt ki. A lakásban ketten voltak, csak egyikük élte túl, egy fiatalabb nőt, de őt is kórházba kellett vinni.

A Hernád utcában haladva már távoltól látni lehetett, ahogy emberek nyüzsögnek az előtt a ház előtt, amelyiknek egy második emeleti lakásában kigyulladt a konyha. A rendőrök egy időre lezárták az utcát.

A helyszínen volt Vattmány Zsolt, a kerület polgármestere, és Bajkai István alpolgármester is.

Utóbbi az Origonak elmondta, hogy a lakásban egy idős, mozgáskorlátozott asszony és a lánya volt.

Információink szerint egy 88 éves asszony meghalt a füstben, a lányát a mentősök kórházba vitték füstmérgezéssel. A tűz okát jelenleg még vizsgálják - tette még hozzá Bajkai István.

A ház ajtaja mögött tócsában állt a víz, az oltás miatt. A belső udvart lezárta a rendőrség, csak a bejárati folyosóról lehetett benézni a házba.

Könnyen fel lehetett ismerni a lakást, amelyik kigyulladt, mivel az ajtaja előtt rendőrök álltak.

Nekem a kislányom szólt, hogy füst szagot érez - mondta egy ott élő férfi. Kinéztem az ablakon, de csak füstöt láttam. Egyből kimentünk a házból. Nagyon megijedtünk, nehogy nekünk és a gyerekeknek is valami bajuk legyen" - mondta a férfi, majd hozzátette, hogy korábban is volt már tűz a házban.Ő is úgy tudja, hogy egy 88 éves asszony halt meg.

Egy másik, a házban lakó nő is otthon volt, amikor kigyulladt az idős asszony konyhája. Amikor kimentem megnézni, hogy mi történik, már itt voltak a tűzoltók, a rendőrség, a mentők, mindenki. A ház összes lakója nagyon megijedt - mondta a nő, aki jól ismerte a meghalt asszonyt és a lányát.

Azt is hozzátette elcsukló hangon, hogy csak ketten laktak a lakásban.