A két későbbi támadó ismerték egymást. A támadás napján is együtt ittak. Később azon kezdtek el vitatkozni, hogy az idősebb férfi miért hagyta el a fiatalabb anyját. Ezért előbbi verekedni hívta utóbbit.

Az idősebb férfi a vita után leült egy padra. A fiatalabb viszont utána ment, és tovább veszekedett vele. Amikor az ezt megunta, elővette a zsebéből a kést, és megvágta ismerőse nyakát.

Erre a másik a földre lökte az idősebb férfit, a mellkasára térdelt és ököllel többször megütötte

a fején.

Hogy a fiatalabb férfi nem halt bele a szúrásba, az csak a szerencsének köszönhető.

A támadás tavaly történt, most nem csak a szurkáló ellen emeltek vádat, hanem a másik férfi ellen is, ő ugyanis több csontját is eltörte az idősebbnek.