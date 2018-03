Zéró toleranciát hirdetett a rendőrség az ittas vezetők ellen. Az autósok komoly ellenőrzésekre számíthatnak a hosszú hétvégén.

Húsvét hétfőn locsolás szokott lenni, és ebből arra következtetünk, hogy aznap nagyobb számban jelenhetnek meg ittas vezetők, akiket nem szeretnénk a közutakon látni "

- mondta az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője, Óberling József mai sajtótájékoztatóján. Azt is hozzátette, hogy 2018 egy különleges év, a nagypéntekkel együtt már négy napos a hosszú hétvége.

A rendőrök arra számítanak, hogy már csütörtök délután megkezdődik a hosszú hétvége, ezért sokkal több autósra számítanak az utakon. Azt ígérik, segíteni fognak nekik, hogy ne alakuljanak ki nagyobb dugók.

Az ittasság a rendőrség szempontjából a zéró tolerancia kategóriájába tartozik. Így mindenkivel, aki úgy vezet autót, hogy előtte szeszes italt fogyasztott a törvény adta lehetőségekkel el fogunk járni" - mondta el Óberling, aki kiemelete azt is, hogy az elmúlt hét évben csökkent azoknak a baleseteknek a száma, amelyek részeg sofőrök miatt történtek, és sérültjei is voltak:

2010-ben még a balesetek 11,5 %-át ők okozták, tavaly 8,5 % volt ez az arány.

„A sofőrök többsége megértette, hogy ittasan vezetni nem bocsánatos bűn és nem biztonságos"

- tette hozzá.

Négy nemet kell mondani

Hogy a balesetek száma tovább csökkenjen, arra is figyelmeztet a rendőrség, hogy mikor mondjunk nemet.

Ne vezessünk, ha alkoholt fogyasztottunk

Ha tudjuk, hogy a sofőr ivott, akkor ne üljünk be a kocsijába, illetve

Ne engedjük vezetni és ne adjuk oda a saját autónkat ittas embernek

Senkit se kínáljunk alkohollal, akiről tudjuk, hogy vezetni fog

A rendőrség csütörtökön és húsvét hétfőn helikopterrel is figyelik az utakat.

A sajtótájékoztatón arról is beszéltek, hogy hol lehetnek dugók. Ezzel kapcsolatban azt mondták, hogy az ünnepek alatt is útfelújítások lesznek, elsősorban M1-es autópálya Komárom- Esztergom megyei szakaszán, itt alakulhat ki torlódás.