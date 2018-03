Győzelmek és rekordok: nagyszerűen szerepel a Tények

Nézettségi csúcsokat dönt az elmúlt hetekben a TV2 hírműsora, a Tények. A hírműsor az elmúlt két hétben a TV2 legnézettebb műsora lett és többször legyőzte a rivális kereskedelmi csatorna híradóját is.

A március 12-én kezdődő hét legnézettebb műsora a TV2-n a Tények volt, az ünnepi, hétvégi március 16-i adással. Az exkluzív információkkal megtűzdelt műsort a teljes lakosságban majdnem 900 ezren látták, ez 22 százalékos közönségarányt jelentett. E kiemelkedő nézőszámmal természetesen megverte az aznapi RTL híradót.

Ezek után múlt héten is folytatódott a hírműsor szárnyalása. A Tények ezúttal is fantasztikusan szerepelt, a március 20-i adás, ismét közel 900 ezer nézővel megint a legnézettebb TV2-es műsor lett a héten. Azaz, a március 19-ei héten is a Tények lett a hét legnézettebb TV2-es adása.

A sikersorozat folytatódott ezen a héten is. Tegnap olyan kimagasló volt a Tények nézettsége, hogy még az RTL Klub saját célcsoportjában, a 18-49--es korosztályban is többen nézték, mint az RTL Klub híradóját.