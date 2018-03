Így rángatják ki a rendőrkutyák az autóból a bűnözőket- Videó

Az interneten több videó is látható arról, hogy a rendőrkutyák hogyan kapják el a bűnözőket. Az Origo utánajárt, hogy milyen kutyákból lehetnek rendőrkutyák, és milyen feladataik lehetnek.

Van egy elég komoly alkalmassági tesztünk, ezen kell átmennie a kutyának, de bármelyik kutyából lehet rendőrkutya, nem kell, hogy fajtatiszta legyen - mondta az Origónak Less Ferenc, a rendőr kutyák kiképzésével foglalkozó szakember.

Többek között megnézik, hogy a kutya le mer-e menni egy sötét pincébe, vagy fel mer-e menni a magasba. Azt is tesztelik, hogy a kutya minden járófelületen tud-e mozogni, sok állat nem szereti például a linóleumot, mert topog a lába alatt. Van lövésteszt is, ami nem arról szól, hogy a kutya elviseli-e lövéseket maga körül, hanem a hirtelen hanghatásokról, mint például a petárdázás, amik idegrendszeri sokkot okozhatnak. Nagy hanghatás közömbösséget vizsgálunk" - mondta Less Ferenc. Ha átmegy a teszteken a kutya, akkor alkalmassá válik.

Az alkalmassági tesztek után több szakirányba is képezhetik a kutyákat. Többségében ugyanazok a szakterületek jellemzőek a világ más országaiban is, mint Magyarországon. Egy kutya lehet járőr, amiket az utcán sűrűn láthatunk, lehet nyomkövető kutya, aki például egy betörő után indulhat el. Vannak emberi testrészeket kereső kutyák, akik a föld alá elásott holttesteket találják meg. Magyar találmány az azonosító kutya, aki két szag mintát szagol meg és megállapítja, hogy azonos-e a két szag - mondja Less Ferenc. Azt is hozzáteszi, hogy börtönökben mobiltelefon kereső kutyákat is használnak. A lényeg, hogy aminek szaga van, annak a megtalálására meg lehet tanítani a kutyákat" - teszi hozzá Less Ferenc.

Alább pedig láthatnak néhány akciót is.