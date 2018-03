Vizsgálatot indított a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Hadházy édesanyjának földszerzési ügyében. Számolt be róla csütörtökön a Bors. Ahogy azt korábban az Origo is megírta Hadházy Ákos édesanyja még 2015-ben jelentkezett a "Földet a gazdáknak program" során licitre. Három nagyobb földterületre tartott volna igényt. Azonban a rendelkezésre álló dokumentumok azt bizonyítják, hogy az LMP társelnökének édesanyja egy földvásárlásban üzletelő strómanhálózat tagja volt, így segítette kijátszani a földvásárlási törvényeket. Az asszony több százmilliós liciteken vett részt, melyek előlegét minden esetben olyan számláról utalta át, amit strómanok használtak. Mint emlékezetes korábban Hadházy édesapjáról is kiderült, hogy egy német-magyar üzletembernek, Twickel Györgynek segített hatalmas területekhez hozzájutni Tolna megyében. Hiába, úgy tűnik az ellenzéki oldalon lévő korrupciós szakértőknek maguknak van a legtöbb takargatnivalójuk. Budai Gyula szerint Hadházy Ákos intézte a háttérből a gyanús földügyletet, felhasználva apját és anyját hozzá.