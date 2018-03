Újabb romaügyi pert indított egy Soros Györgyhöz köthető hazai szervezet a magyar állam ellen. A módszerek már ismerősek, de kifejezetten furcsa indoklással találkozhatunk. Azt tartják ugyanis problémának, hogy a rossz életkörülményekre hivatkozva túl sok roma gyermeket emel ki a családjából az állam - olvasható a Figyelő legfrissebb lapszámában.

"Én nem tartom problémának, hogy nincs kiságy, kiskád, ilyesmi, mert ez az ő kultúrájuk. Ők így élnek évszázadok óta, így nevelik a gyerekeiket" – olvasható egy, a gyerekellátásban dolgozó munkatárs feljegyzésében, melyet az Európai Roma Jogok Központja (ERJK) által a magyar kormány ellen indított per kapcsán idézett az Abcug.hu.

Azért választotta ezt az idézetet a szélsőliberális portál, hogy bemutassák: pusztán az anyagi gondok nem jelentenek problémát a roma gyerekek nevelésében. Miért? Mert ők "így élnek évszázadok óta". Az ERJK valójában egy szakpolitikai kérdésben nem ért egyet az állammal, és perrel akarja megváltoztatni a kormány elképzeléseit a kérdésben. Rögtön megérthetjük, hogy miért választotta ezt a módszert a szervezet, ha közelebbről megvizsgáljuk annak hátterét.

Demszky is ott van

Az ERJK az Európa Tanács Raoul Wallenberg-díjának idei kitüntetettje, az elismerést maga a testület főtitkára, a Figyelő által korábban a Nobel-békebizottságban Soros György embereként azonosított Thorbjørn Jagland adta át a szervezetnek. Az 1996-ban alapított központ büszkén hangoztatja függetlenségét, ám a szervezet 10. születésnapján megjelent vendégek ezt cáfolják.

Soros György ünnepi beszédét ugyanis Aryeh Neier, a spekuláns külügyminisztere, a Nyílt Társadalom Alapítványok akkori vezetője is színesítette. A vendéglistán szerepelt még Demszky Gábor, volt SZDSZ-es főpolgármester, valamint Kőszeg Ferenc is, aki akkoriban a Magyar Helsinki Bizottságot igazgatta. Pont így fest egy teljesen független szervezet ünneplése, ugye?

Kegye Adél van a középpontban

Miután tisztáztuk a szervezet hovatartozását, vessünk egy pillantást az ERJK jogi képviselőjére is. Nem más ő, mint Kegye Adél, akiről azt kell tudni, hogy korábban sikerrel perelte be a Kaposvári Kodály Zoltán Általános Iskola Pécsi Utcai Tagiskoláját és az önkormányzatot, mert szerinte szegregált oktatás folyt az intézményben. Csakhogy a helyi roma családok és helyi vezetők egyáltalán nem támogatták a pert. Ez viszont a szintén Soros György által eltartott, Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítványt (CFCF) nem zavarta, és végigvitték az ügyet. Hasonló történt a nyíregyházi Huszár-telepi görögkatolikus iskola esetében is, ám ott végül a Kúria a beperelt egyháznak adott igazat. Itt is Kegye Adél volt az elkötelezett "jogvédő".

Soros embere Karácsony mellett

Említettünk a CFCF nevű szervezetet. A Soros által eltartott alapítványnak olyan munkatársai vannak, mint Mohácsi Erzsébet. Ő nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a párbeszédes Jávor Benedek nevével fémjelzett kötelezettségszegési eljárás meginduljon hazánk ellen a romák hazai szegeregációja miatt. Hiába, hogy az állam már az Európai Bizottság kéréseinek megfelelően orvosolta a problémákat, még mindig nem zárult le a folyamat.

Ezt valószínűleg az ügyben eljáró Věra Jourová biztos asszonynak köszönhetjük. Ő sajtóhírek alapján Soros György nagy „rajongója". A CFCF továbbá szoros szövetségese annak a Romaversitas Alapítványnak, melynek vezetője, Daróczi Gábor nemrég Karácsony Gergely árnyékkormányában tűnt fel oktatási miniszterként. Nyilván szintén a „politikai függetlenség" jegyében.