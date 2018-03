Ne hazudj, Juhász Péter!

Tíz nappal a választások előtt a kampány a véghajrába ért, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy az ellenzék hazugsággyára az elmúlt napokban a legmagasabb fokozatba kapcsolt. Ékes példa erre Juhász Péter újabb vádaskodása. Az Együtt nőverő politikusának már semmi sem drága. Ami köztünk legyen szólva, érthető is. Pártja szinte nem létezik, ellenzéki társai semmibe sem nézik, és még a képviselőjelöltségről is le kellett mondania, mert botrányos ügyei miatt vállalhatatlanná vált. Juhász azonban nem adja fel. Foggal-körömmel próbál túlélni, hiszen mégiscsak a pártjából és az Együtt nevében tarhált pénzekből él. Reménytelen helyzetében most a miniszterelnök lányát próbálja lejáratni.

Péter, a vádaskodásaiddal csak egy probléma van: sunyi módon felvett magánbeszélgetéseket hozol nyilvánosságra, amelyek tartalma érthetetlen, ezért a saját szád íze szerint próbálsz értelmet adni a hallottaknak, úgy, hogy a tényekről halvány fogalmad sincsen. De ne aggódj, én segítek neked! A tények a következőek: Orbán Ráhel találkozott egy évfolyamtársával és egy szakkollégista társával. Tudod, ők évek óta barátok és szoktak beszélgetni, közösen kávézni, hiszen a barátok ezt teszik. De mivel neked már nem sok barátod van, lehet erről egy kicsit elfeledkeztél. Ahogyan arról is, hogy magánbeszélgetésekbe nem hazudunk bele olyan dolgokat, amik valójában nincsenek. Te magad jelented ki a videódban, hogy mindazt, amivel kiálltál, nem tudod bizonyítani. Van egy jó ötletem: ne hazudj, és akkor nem kerülsz ilyen helyzetbe! Megértem, hogy sok volt körülötted a balhés ügy, - drogozás, nőverés – de az újabb és újabb hazugságok sem fognak segíteni reménytelen helyzeteden. Ez a hajó elúszott, viseld inkább méltósággal!

Gábor László, az Origo főszerkesztője