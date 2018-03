Cuki nyuszik lányoknak, szivacslövő mordályok fiúknak

A húsvéti ajándékvásárlás előtt adunk pár tippet, mire érdemes odafigyelni az egyes játékok kiválasztásakor. Játéktesztelő youtuberünk videóiból ez alkalommal főleg cuki plüss nyuszikat lányoknak, és szivacslövőket válogattunk össze fiúknak.

Játékteszt Dávid, egy gyerekjátékokra szakosodott youtuber. Videóiban színes-szagos-hangos játékokat mutat be gyerekeknek könnyen fogyasztható, szórakoztató formában. De nem kevés felnőtt is követi játéktesztjeit, mert azokban mindig hangsúlyozza, kinek ajánlja és kinek nem,

sőt, kiemeli a legfontosabb tudnivalókat is, amire a csemeték biztonsága miatt figyelni kell.

Hatalmas mordály, amivel legyőzhető apa is

A NERF Elite Surgefire tökéletes választás egy pörgős, rohangálós, kommandós játékhoz. A 15 db töltényt a pumpás fegyverrel akár 27 méterre is el lehet lőni. A NERF márkájú "NERF - Elite Surgefire" nevű játék gyártója a Hasbro, főleg 8 és 12 éves kor közötti fiúk számára ajánlják. Mivel a töltények szivacsból vannak, így ha el is találnak valakit az nem fáj. A videós kiemeli, hogy fejre, szemle nem szabad célozni, de ha valakit a bőrén el is találn, maximum enyhén csípő érzést tapasztalhat.

Árát tekintve kb 10 ezer Forintba kerül.

Cuki nyuszik neon színekben

Ahogy elnézzük, Játékteszt Dávid is megőrül a cuki nyuszikért. A Bunnies Fantasy mágneses nyulacskák aranyos kis ajándékok. A puha plüssök füleiben és a farkában vannak mágnesek, amiknek köszönhetően a kézfejen is hordhatók, vagy táskán, hátizsákodon, esetleg a hajat is össze lehet fogni velük, de a szobában dekorációnak is kiválók. Az új kollekció 8 nyulacskát tartalmaz új, divatos színváltozatokban, 12 hónapos kortól ajánlott. Egy-egy plüss 9 cm hosszú fejjel és 14 cm hosszú fülekkel rendelkezik.

1 700-2 000 Forint között kaphatók.

Az autólövő a Hot Wheels és NERF szerelemgyereke

A Nerf Nitro: Longshot Smash névre hallgató játékszettet a Hasbro forgalmazza. Ezzel most nem harcolni lehet, hanem egy habszivacs autót kilőve látványos mutatványok produkálhatók. A youtuber például simán megsorozta a saját operatőrét a videóban és ahogy elnézzük, baromira élvezte. Be kell tárazni az autót a fegyverbe, majd felállítani az akadályokat és lőni az autót. Szerencsére a játékszett kompatibilis más Nerf Nitro játékszettekkel is. A csomagolási méretek: 25 x 7 x 47 cm. A teszter kiemeli, hogy a gyártók odfigyeltek arra, nehogy bekapja valaki kezét az eszközben található gyorsító, így au automatikusan leáll, ha valaki felnyitja.

Árát tekintve széles a skála, ez a játék konkrétan 7 990Ft - 10 300 Forint között kapható, más típusok pedig akár 17 ezer forintig is felkúszhatnak.

Trollok és Disney-hercegnők

A hajnövesztő trolloknál óriási hajvarázslattal lehet operálni, ugyanis egy bolyhos baba, ami kb.19 cm magas és extra hossző hajjal büszkélkedik, na, annak a hajkoronáját lehet csavarni, hajlítani, fésülni. A játékot 4 éves kortól ajánlják. Van hozzá tiara, és fésű. Ugyanakkor fontos, hogy fulladásveszélyes lehet, mert a kis alkatrészeket a 3 év alatti gyerekek lenyelhetik.

A játék pár ezer forintért már kapható.

Bár a hercegnők szeretnek táncolni, Dávidnak sikerült cicaharcot provokálnia két szerethető és békés Disney-hercegnő között. Ehhez nem kellett több, minthogy a két játék alkalmas legyen arra, hogy belső motorukat felhúzva összeeressze őket. Mágikus Mozdulatok hercegnő figurákat egy neki szánt helyre az emelvény közepére kell tenni, majd felhúzni. A terméket 4 éves kor felett ajánlják.

A kissebb bábuk 3 000 Forintért, a nagyobbak 6 ezerért kaphatók.

További játéktesztek a YouTube-on, a Facebook-oldalt itt találja: