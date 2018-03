Veszélybe kerülhet a nők, a gyerekek biztonsága Magyarországon

A Fidesz szerint amennyiben jövő vasárnap Soros jelöltjei kerülnek hatalomra, akkor bevándorlóországgá teszik Magyarországot, amely így elveszti a mindennapok, a nők, a gyermekek biztonságát.

Ha április 8-án elhibázzuk a döntést, vagy túl kényelmesek vagyunk, akkor velünk is az fog történni, amit most még csak a híradásokból látunk

- nyilatkozta újságíróknak Budapesten Puskás Imre, a nagyobbik kormánypárt szóvivője.