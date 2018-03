Április 10-én temetik Demján Sándort

A Fiumei Úti Sírkertben temetik el Demján Sándort, ugyanabban a parcellában, ahol Ady Endre is nyugszik – írja a Bors.

A Fiumei Úti Sírkert 19-es parcellája szélén, főhelyen emeltek emlékművet a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja, Ady Endre sírja fölé, és ugyanebben a parcellában temetik el a kedden elhunyt Demján Sándort is. Itt található gróf Batthyány Lajos lenyűgöző mauzóleuma is. A legendás üzletember mindig nagyra becsülte a reformkori magyarokat, példaképnek tartotta a néhai miniszterelnök-grófot is.

Ady Endre és Demján Sándor életútjában rengeteg a közös. Mindketten egy aprócska erdélyi faluban születtek, a költő Érmindszenten, a vállalkozó Börvelyen látta meg a napvilágot, amiket mindössze 30 kilométer választ el egymástól.

Ahogy a Bors írja, mindketten rendkívül szegény családban nőttek fel, de ez nem pecsételte meg a sorsukat. Demján Sándor számára pedig mindig nagy szerelem volt az irodalom, kisgyerekként a romantikus hősöket, kalandregényeket szerette.

Utolsó útjára április 10-én, kedd délután kísérik. A nagyvállalkozó családja azt kérte, aki szeretné búcsúztatásán leróni a kegyeletét, csak egyetlen szál virágot vigyen.