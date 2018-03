Jól megy Simicska Jobbik nevű, az utóbbi időben számos korrupciós üggyel lebukó gazdasági társaságának, hiszen a 888.hu beszámolója szerint egy új, III. kerületi palotát kaptak ajándékba a korábban jobboldali párt tagjai. A 888.hu egy másik videóban arról számol be, hogy Vona elfelejtette beírni vagyonnyilatkozatába a Sasadi úti ingatlanát, amely hogy hogy nem 4 percre van Simicska Radóc utcai irodájától.

A 888.hu egy videó-összeállításban számol be Vonáék új székházáról, amely a Bécsi út 49. szám alatt található. Egy 1071 m2-es palotáról van szó, amelynek bérleti díja 2 évre 71 millió forint. A 888 videójában számos képet is közölt a palota modern, gyönyörű berendezéséről. Így az útját kereső porszívóügynök és korrupt barátai kényelmes környezetben tölthetik a bukásig hátralévő napjaikat.

A beszámolóban leírják, hogy mostantól kezdve innen, a Bécsi út 49-ből fogják a Jobbik operatív irányítását végezni.

Ahhoz, hogy a számos korrupciós botránytól bűzlő, Simicska Lajos oligarcha által felvásárolt pártnak miből volt erre pénze, visszatekintve az elmúlt időszak jobbikos botrányaira, nem kell túl nagy képzelőtehetségünknek lennie.

Vona most már papucsban is át tud ugrani az oligarchához

A Jobbik szemforgató elnökéről is készített egy videót a 888.hu. Ebben arról írnak, hogy Vona természetesen elfelejtett beszámolni vagyonnyilatkozatában a Sasadi út 113. alatt lévő ingatlanról. Emellett pedig arról is ír a 888.hu, hogy Vona mindössze 4 percre lakik Simicska Radóc utcai irodájától.

A 888.hu itt is felteszi a költői kérdést, hogy Vona mégis miből fizeti a budai luxuslakást.

Bár utóbbi kérdésre nem adunk választ, az viszont biztos, hogy Vona és újabban balliberális pártja számos korrupciós botránnyal bukott le az utóbbi időben, amelyeknek az eredőjében mindig ott állt a whiskey-szagú oligarcha, Simicska Lajos.

Farkas Gergelynél bukott ki először az amúgy országos botrány

Mint ismeretes - és erről először az Origo számolt be -: a jobbikos Farkas Gergely kiskunhalasi képviselőjelöltje 600 ezer forintot ajánlott fel az ellenfelének, Midi Melánia LMP-s jelöltnek arra az esetre, ha visszalép a javára a jelöltségtől.

Ezt követően kiderült az is, hogy nem egyedi esetről van szó. Országszerte pénzzel gyakorolnak nyomást a jobbikosok a többi jelöltre. A korrupciós pénzt Simicska Lajos biztosítja, a pártba pedig Szabó Gábor pártigazgató személyesen hordja a bukott oligarcha pénzét. Simicskától viszik a pénzt, egy-egy forduló alkalmával a Ripost információi szerint 150 millió forintot hordanak el.

A Jobbik mindent tagadni próbál, de az Origo birtokába jutott fotók is igazolják a jobbikos forrásainkból származó információt.

Az Origo által nyilvánosságra hozott képen Szabó Gábor pártigazgató Simicska Lajos irodájából távozik Schön Péter, a Jobbik gazdasági igazgatójának társaságában egy táskával, amelyben az oligarchától származó vesztegetési pénz van. Az Origo információi szerint ugyanis Szabó Gábor Simicska táskahordozója, Szabó a kapcsolat Simicska pénzéhez.

Az Origo úgy értesült, rajta keresztül jutnak el a vesztegetésre és egyéb másra szánt korrupciós feketepénzek a Jobbik képviselőjelöltjeihez. Ahogyan egy jobbikos informátorunk korábban fogalmazott, "ő a táskahordozója Lajosnak a Jobbikban".

A Jobbik elismerte a kétségtelen tényt: Simicska és Szabó "egyeztetnek"

Nos arról is beszámoltunk, hogy az általunk nyilvánosságra hozott, a Simicska-Jobbik egyeztetést lebuktató kép után a Jobbik nem tudott tovább tagadni, és elismerte éppen a Simicska-féle Indexnek, hogy Szabó Gábor pártigazgató és Schön Péter gazdasági igazgató egyeztettek a Jobbikkal szerződéses kapcsolatban álló plakátcégek vezetőivel. Azaz, Simicska Lajossal.

Így nyilatkoztak a találkozóról: „Szabó Gábor és Schön Péter a Jobbik közterületi kampányával kapcsolatos ügyekben tárgyalt és egyeztetett a párttal szerződéses kapcsolatban álló plakátcégek vezetőivel abban az épületben."

Ezt tekinthetjük részleges beismerő vallomásnak is. Kérdés: Vajon mire kellett a Szabó kezében lévő bőrönd?

Szabó a "családcentrikus" táskás ember: apját is helyzetbe hozta

Arról is írtunk, hogy Szabó Vona legfőbb bizalmasa a Jobbikban, és minden mocskos ügy az ő kezén megy keresztül.

Szabó azonban nemcsak a pártpénzekkel "ügyeskedik", és intézi a baloldali jelöltek megkenését, hanem a családjáról is gondoskodik, hiszen édesapját, Szabó Györgyöt is beprotezsálta a párt közelébe, valamint az egyébként autószerelő Szabó Györgytől egy nélkülözhetetlen tanulmányt rendelt a Jobbik-frakció a hazai temetők helyzetéről több mint 600 ezer forintért.

Az FKGP jelöltjeit is megkörnyékezték, nekik viszont többet ér a becsület, mint a jobbikosoknak

Arról is írtunk, hogy Vonának és az oligarcha mentorának, Simicskának a gátlástalansága olyannyira nem ismer határokat, hogy már nemcsak az LMP-t, hanem a Független Kisgazdapártot is megkörnyékezték a Jobbiktól, hogy visszaléptessék jelöltjeiket a jobbikosok javára. Erről a Tényeknek Paulina László a párt alelnöke számolt be.

Vonáék egy olyan megállapodást kívántak aláíratni az FKGP-vel, miszerint a Jobbik különféle anyagi juttatásokat ad majd a kisgazdáknak a visszalépésekért cserébe: Vonáék állnák az FKGP jogászainak munkadíját, a peres ügyeinek költségét, valamint a párt vidéki programját is támogatnák.

Óriási felháborodást váltott ki az FKGP-ben Vonáék lefizetési kísérlete. A párt által a napokban kiadott közlemény alapján nagyon úgy néz ki, hogy a Jobbik Balogh Károly elnököt környékezte meg, aki viszont nem tudta Vonáék szája íze szerint alakítani a kisgazdák politikáját.

A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt országgyűlési képviselőjelöltjei nem léptek vissza, és pártjuk színeiben mérettetik meg magukat áprilisban.

"Nem hajolunk meg egyetlen egy párt, pártvezető nyomására sem, nem vagyunk korrumpálhatóak, megvásárolhatóak senki részéről sem. Egyenesen szeretnénk belenézni az ajánlóink és választóink szemébe. Kitartva, hűségesen" – szól az egyértelmű üzenet. Egy mondattal később elhatárolódnak a Jobbiktól:

"A képviselőjelöltjeink kijelentik, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom eszméivel nem tudunk azonosulni és azzal közösséget vállalni."

Sneider eltitkolt vadászháza

A fenti Simicska-Vona tengely által összehozott korrupciós halmazt csak tetézte Sneider Tamás, Jobbik alelnökének eltitkolt mátraházai háza, valamint az a tény, hogy felesége milliós, párton belüli megbízásra tett szert az elmúlt években.

Megírtuk, hogy Sneider Tamás Jobbik-alelnök, elfelejtette egy mátraházai vadászkastélyról tájékoztatni a közvéleményt. A ház felerészben Sneider feleségének a tulajdonában van. Az ügyvédnő pedig 2011-2012-ben több mint 10 millió forintot vett fel a párt költségvetéséből, majd 2016-2017-ben pedig újabb 7 millió forintot kapott ugyanonnal.

A fentiek fényében, nem lepődünk meg az újabb gyanús ügyleten, vagyis, hogy a Jobbik új pártszékházba költözött a III. kerületbe, és nem csodálkoznánk azon sem, ha a bosszúszomjas oligarcha fizette volna a korrupt Jobbik újdonsült óbudai villáját is.

Vona pedig most már papucsban is átsétálhat Simicskához egy kis pénzért, hiszen négy percre laknak egymástól. Kíváncsian várjuk, hogy mikor ad értelmes magyarázatot a Jobbik fenti számos korrupciós ügyére.