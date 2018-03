Interjút adott szombaton a Magyar Időknek Kövér László, az Országgyűlés elnöke. A házelnök beszélt Húsvét mai üzenetéről, valamint az egy hét múlva esedékes parlamenti választásról, és az ellenzék mai állapotáról. Utóbbi kapcsán elmondta, hogy szerinte ez a legdurvább és legszínvonaltalanabb ellenzék a rendszerváltás óta Magyarországon. Kövér szerint ilyen "morálisan és intellektuálisan semmirekellő társaságot" csak az első világháborút megelőző és azt közvetlenül követő időszakban, illetve a két világháború közötti nyilas ellenzék tagjai között találunk. Kövér László elmondta azt is, hogy bár most hallgatnak a kerítés és bevándorlás ügyében az ellenzéki oldalon, de hatalomra kerülésük esetén olyan bábkormány kerülne az országot megvédő FIdesz-KDNP helyébe, amelyik készségesen végrehajtaná a Soros-féle hálózat tervét a lakosságcsere és Magyarország bevándorlóországgá tételével.

Kövér László, a Húsvét mai üzenetéről azt mondta a Magyar Időknek, hogy: A keresztyén embereknek ez a legnagyobb ünnep, ami a reményt, a feltámadást jelképezi, azt, hogy nincs az a sötétség, az a mélység, amiből ne lenne kibontakozás, ami után ne lenne újra fény és felemelkedés."

A házelnök ezt követően arról is beszélt, hogy a mostani választási kampány minden eddigi színvonalat alulmúlt, ezért álláspontja szerint senkinek sem árt egy utolsó nyugodt hétvége, hogy egy sorsdöntő választáshoz illő, józan mérlegelésre alkalmas lelkiállapotba hozzuk magunkat április 8-ra.

Ez az ellenzék a legdurvább és legszínvonaltalanabb a rendszerváltás óta

Kövér László a kampány durvasága okának azt látja, hogy „az ellenzék a legdurvább és legszínvonaltalanabb a rendszerváltás kezdete óta Magyarországon" AA házelnök szerint, visszatekintve a magyar parlamentarizmus történetére talán csak az első világháborút megelőző és azt közvetlenül követő időszakban – Károlyi Mihály és tanácsköztársaság kommunistái között - találunk ilyen intellektuálisan és morálisan semmirekellő társaságot, melléjük sorolva még a két háború közötti korszak nyilas ellenzékét.

Ennek kapcsán Kövér László elmondta, hogy a mostani ellenzék vezérkara „nem üti meg a színvonalat" és talán a Vonát Marosvásárhelyen helyre tevő székely bácsi fogalmazta meg szerinte a lényeget, azaz, hogy disznóólja takarítását sem bízná rá.

Gyurcsány pártját egy neobolsevista szektának nevezte az Országgyűlés elnöke, akinek a közéletben való jelenléte, szerinte a mai közállapotok kórtünete, hiszen a balliberális oldal még mindig nem vetette ki magából annak ellenére, hogy Gyurcsány nem csak az országot, hanem az MSZP-t is tönkretette.

A házelnök a Fidesz fő ellenfelének nem az ellenzéki pártokat – vagy egyet közülük – mondta, hanem a gyűlölködő hangulatkeltést nevezte meg, amelyet az ellenzéki pártok mondanivaló és valós alternatíva híján művelnek. Ennek a veszélye a házelnök szerint az, hogy - ahogy 2002-ben is sikerült az embereket feltüzelni különböző hecckampányok és rágalmak által - hogy az emberek esetleg nem a jobb kormányzás érdekében szavaznak valami mellett, józan megfontolás után, hanem valami ellen a hecckampány és a gyűlölködés következtében. A Fidesz másik ellenfelének a nemzetközi hálózatot nevezte meg Kövér László, amely az úgynevezett civil szervezeteken, NGO-kon és – nem utolsósorban – a kezükből etetett médiumokon keresztül lép az ellenzéki pártok helyébe.

Vona Gábor egy szánandó, komoly lelki problémákkal küszködő figura

Kövér László nem találja Vona Gábort esélyes miniszterelnök-jelöltnek, nem szeretné lehetőségként sem komolyan venni, tekintettel arra, mert szélsőséges iszlamista kapcsolatai mellett egy szánandó, komoly lelki problémákkal küszködő figurának tartja, aki segítségre szorul és aki folyton keresi a valódi Vona Gábort.

Ennek kapcsán a házelnök elmondta továbbá, hogy követhetetlennek és megmagyarázhatatlannak tűnő csapongások – a hungarista nosztalgiától a Spinoza Házig, a „holokamuzástól" a hanukaüdvözletig, az adventi kettőskereszt-állításoktól egészen odáig, hogy az iszlám Európa utolsó reménysége – arra a bizonytalanságra vezethetők vissza, ami Vona Gábor lényege." De másrészről Kövér elmondja azt is, hogy Vona éppoly gátlástalan, mint Gyurcsány Ferenc, csak sokkal kevésbé tehetséges.

Janiczak megnyilvánulása kapcsán elmaradt a női szervezetek tiltakozása

Janiczak Dávid női beosztottját fenyegető alpári kifejezésmódjával kapcsolatban elmondta, hogy Janiczak egy demokratikus pártban nem maradhatna nem hogy vezető, hanem egyszerű tag sem, hiszen a demokrácia kiindulópontja mégis az emberi méltóság tisztelete.

Kövér László elmondta, hogy hiányolja a nőjogi szervezetek tiltakozását az ügyben. Ennek kapcsán Kövér elmondta: Aki ma ezt egy feledhető botlásnak tekinti, az annak ágyaz meg, hogy a brutalitás nemcsak természetessé válik az életünkben, de majd egyre több ilyen aljadék formál igényt arra, hogy vezessen bennünket. Mint Szamuelyék vagy Szálasiék idején."

Kövér szerint a választás tétje, hogy marad-e a kormány amely megvédte az országot, vagy bevándorlóország leszünk

Kövér László a jövő vasárnapi választások tétjeként azt fogalmazta meg, hogy A teljesen kormányképtelen ellenzék kap-e parlamenti többséget – benne azok, akik 2002 és 2010 között tönkretették az országot –, vagy az a Fidesz–KDNP-pártszövetség kap még négy esztendőt a munka folytatására, amely újjáépítette és újra emelkedő pályára állította hazánkat." Az Országgyűlés elnöke szerint az is eldől az április 8-i szavazással, hogy állva marad-e az a kormány, amelyik eddig sikerrel védte meg az országot a tömeges illegális migrációval szemben, vagy egy olyan bábkormány kerül a helyébe, amelyik készségesen végrehajtja a Soros-féle hálózat tervét a lakosságcsere és Magyarország bevándorlóországgá tételével.

Bár ma azt mondja az ellenzék valamennyi tagja, hogy nem bontanák le a kerítést és nem fogadnák be a migránsokat, azonban Kövér László felhívta a figyelmet arra, hogy minden egyes alkalommal amikor törvényjavaslatok vagy nyilatkozatok formájában szóba került a migráció kérdése, az ellenzéki politikusok a nemzeti értékekkel szemben emeltek szót és szavaztak. Ma is legfeljebb arról beszélnek, hogy nem bontanák le a kerítést, de semmit sem ér a szavuk, hiszen, ahogy Kövér László fogalmazott, „amikor levegőt vesznek is hazudnak."

A jövő vasárnapi választásnak európai vetülete is van

A házelnök beszélt arról is, hogy európai viszonylatban is nagy a tétje a jövő vasárnapi választás végeredményének, hiszen, amennyiben még négy évre felhatalmazást kap a választóktól a Fidesz-KDNP, akkor a kormány stabilizálni tudja a V4 együttműködését, ami már középhatalomnak számítana Európában, és a Németországhoz fűződő gazdasági kapcsolataink pedig 50 százalékkal meghaladják a német-francia relációt, amire alapult az EU. A V4-en kívül pedig itt van Olaszország és Ausztria, amely országok lakossága a legutóbbi választáson kinyilvánította, hogy nem ért egyet az eddigi migrációs politikával és elzavarta a balliberális kormányokat. Németországban meggyengült a nagykoalíció és erősödött az önálló bajor álláspont.