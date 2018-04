Soros György emberei a román kormányba is beépültek

Egy amerikai kutatóintézet cikksorozatában mutatja be, milyen sikeresen működnek a tőzsdespekuláns emberei Romániában is - írja a Figyelő. A lap végigveszi, hogyan szállták meg a 2000-es évek elején Soros György emberei a román ügyészséget. A megdöbbentő történet kulcsszereplői rajta vannak Soros megbízható szövetségeseinek listáján, mindketten jelenleg a románokat képviselik az Európai Parlamentben. Magyarországon is van egy párt, amelyik román minta alapján a korrupcióellenes ügyészség felállítását szeretné, ez pedig a hazai politikai élet legkorruptabb pártja, a Jobbik. Micsoda véletlen...