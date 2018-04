Simicska Lajos: Elmész a k.. anyádba kis köcsög! - hangfelvétel

Minden bizonnyal Simicska Lajos és egy magát pizzafutárnak kiadó férfi indulatos beszélgetése hallható azon a felvételen, amit az ATV tett közzé. A Jobbikot kilóra megvásárló milliárdost egy ismert telefonbetyár-alkalmazással verhették át, az atv.hu erre gondol. (már amennyiben nem egy valódi pizzafutárról van szó) Simicska megint nagyon ocsmányul beszélt. Nyilvánvalóan részeg volt.

Tavaly év végén országszerte megszaporodtak a rejtélyes körzetszámról érkező, idegesítő telefonhívások. Mint kiderült, az egész mögött egy mobilapplikáció állt, ami „vicces" hívást indít arra a telefonszámra, amit a felhasználó megad. Témát is lehet választani: például ugat a kutyád, fűszag terjeng a lépcsőházban, vagy meghoztuk a pizzát. A felhívott ember reakcióját rögzíti a program, amit később visszahallgathat a küldő - írja az ATV.

A tévé honlapjának egyik olvasója a napokban elküldött egy ezzel a programmal készített beszélgetést, amin minden bizonnyal Simicska Lajos hangja hallható. A félperces felvételen egy (ál)pizzafutár „beszélget" valakivel, akinek a hangja az atv.hu megfogalmazása szerint megtévesztésig hasonlít a Jobbikot felvásárló vállalkozóéra. Az ATV tehát arra utal, hogy Simicska hangját halljuk, és feltehetően megviccelhették Simicskát. A beszélgetés az alábbiakban olvasható:

Pizzafutár: - Micsoda? Hogy érted, hogy nem rendeltél pizzát? Itt állok a motorommal, és nem hallak valami jól. Tehát azt mondod, hogy nem rendeltél pizzát?

Simicska: - Na elmész te a jó k...a anyádba! Elmész te a k...a anyádba, te kis köcsög! Azt mond meg, melyik városban vagy, mert kimegyek, és nem hiszem, hogy az én házam előtt állsz!

Pizzafutár: - Oké, oké, akkor én fogok fizetni érted...

Simicska: - Szórakozz anyáddal, te!

A teljes beszélgetést itt tudja meghallgatni.

A beszélgetésből nyilvánvaló, hogy Simicska megint részeg volt, amikor felhívták. Ilyen dührohamot nem kap egy normális ember, ha felhívja tévedésből (vagy akár viccből) egy futár.

Ráadásul a viselkedése nem minden előzmény nélküli. Veszprémben kétszer is részegen firkálta össze a saját plakátjait, el is esett. Fényképek is készültek arról, amikor a sáros Simicskát rendőrök igazoltatják.