Megújul a dégi kastély is

2018. április 3-án került sor a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében a dégi Festetics-kastély turisztikai célú fejlesztésének alapkőletételi ünnepségére. A rendezvényen Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője áttekintést adott a dégi kastélyfejlesztési projekt régióra gyakorolt hatásairól, dr. Virág Zsolt miniszteri biztos (Miniszterelnökség) pedig bemutatta a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében megvalósuló, a dégi Festetics-kastélyt érintő

fejlesztéseket.

A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében 39 műemlék – 20 kastély és 19 vár – újul

meg, nemcsak régi szépségüket nyerik vissza, hanem új funkciókkal is gazdagodnak, hogy –

adottságaikhoz igazodó módon – megfeleljenek a mai kor turisztikai igényeinek. A dégi Festetics-kastély ennek a nagyszabású fejlesztési programnak a keretében születik újjá. Az

egykori főnemesi rezidencia hazánk egyik legszebb, 1815 és 1818 között felépített klasszicista

kastélya, amelyet Magyarország egyik legnagyobb történeti kertje övez.

A rezidencia építtetője Festetics Antal, tervezője Pollack Mihály volt. Napjainkban a kastélyt és számos kerti építményét 27,4 hektár területű angolpark, valamint több kilométer hosszú tórendszer övezi, utóbbi egyik szigetén áll a festői szépségű Hollandi-ház. A kastély volt a fő helyszíne az utóbbi idők egyik legmagasabb nézettséget elért magyar filmje, a Kincsem forgatásának is. Ennek a nem mindennapi helyszínnek a hasznosítását teszi lehetővé az a fejlesztés, amely a GINOP7.1.1.-15-2015-00006 projekt keretében 1,5 milliárd forint Európai Uniós forrásból újul meg, amelyet Magyarország Kormánya további 1 228 155 716 forintos hazai támogatással egészített ki.

A program célja, hogy a műemlékhelyreállítás és az örökségmegőrzés alapvető szempontjai mellett egy

egységes, Európában is unikális, jól értékesíthető turisztikai termékcsomag valósuljon meg, amely valóban érdekli a látogatókat. Egy-egy vár vagy kastély szinte mindig az adott település egyik jelképe, szimbolikus értékű helyszín, különleges helyet foglal el a köztudatban, ezért fontos a helyi identitás erősítése. A várak, kastélyok a fejlesztési koncepció alapján egyre inkább közösségi térként is szolgálnak majd, ha a vendég jól érzi magát bennük, jelentősen több időt tölt el, és ez növeli a bevételt, amelyekből a műemlékek fenntarthatók.

Fontos cél tehát az épületek szellemi újjászületése is: fizikai rehabilitációjuk mellett a szellemi rehabilitációjuk is megvalósul. A várak, majd a kastélyok évszázadokon keresztül a magyar és az európai kultúra „fellegvárai" voltak, most a 21. századi igényeknek megfelelően újraértelmezett formában kapják vissza ezt a szerepüket, jól illeszkedve az épületek műemléki adottságaihoz. Olyan közösségi és kulturális terek kerülnek kialakítása, amelyek különböző művészeti ágakat felölelő programokat kínálnak a látogatóknak.

A komplex funkciót betöltő, többféle bevételi forrásra támaszkodó objektumok egy egységes rendszerbe foglalt láncot alkotnak majd, egységes, nyugat-európai színvonalú turisztikai desztinációként. Az egyes vonzerők hozzájárulnak a kistérség gazdaságának az élénkítéséhez, a munkahelyteremtéshez és a vidékfejlesztési célokhoz, és úgynevezett multiplikatív hatással is rendelkeznek majd: a környező kis- és középvállalkozók rácsatlakozhatnak az Európai Uniós és hazai forrásból turisztikai vonzerővé fejlesztett, korábban romos és kihasználatlan műemléki szolgáltatások struktúrájára.

A program az ország egész területét lefedi. Művészettörténeti szempontból a legszínvonalasabb épületek szerepelnek benne, nemzetközi szintre emelve a kastély- és várláncot, amely a magyar épített örökség egyik legfontosabb megjelenítője lesz.

A programban szereplő helyszínek mindegyike egységes arculattal és sztenderd szolgáltatási csomaggal, ajándékbolttal és kávézóval rendelkezik majd. Fontos, hogy hiteles, ugyanakkor friss és interaktív kiállítási tartalom fogadja az épületbe látogatókat. Minden helyszín egyedi, a kiállítási tematika ehhez illeszkedő jellemzőkkel rendelkezik, ezáltal az egykori magyar kastély- és várélet minden rétege bemutatásra kerül. Alapvető cél, hogy a kiállításnak olyan grafikai arculata és olyan atmoszférája legyen, amellyel a vendégek azonosulni tudnak.

Nagy hangsúlyt fektet a program az előkészítő munkára: a falszövet, a régészeti, a restaurátori, a levéltári, a tervtári, a köz- és a magángyűjteményekben végzett kutatások alapján összeállt adathalmaz kreatív és közérthető feldolgozásával áll össze egy olyan kiállítás, amely vonzza a látogatókat, és elidőznek benne. Az épületek múltját a történetmesélés, az anekdoták mentén is megismerhetik a látogatók. Minden helyszínen bemutatásra kerülnek az egykori birtokos családok egymást váltó generációi, megelevenednek a történelemkönyvekből ismert nemesi családok tagjai.



A kastélyban, várban zajló életmód, a főúri család hétköznapjai és ünnepei, sőt a személyzet feladatai is a kiállítás részét képezik. A koncepció fontos eleme az interaktív és multimédiás eszközök használata és kiállításokba építése. Így be lehet például mutatni az épületek kinézetét különböző építési korszakokban, virtuális túrát lehet tenni a kiterjesztett valóság alkalmazásával a műemlék falai között

különböző történelmi korokban, vagy holoprojektoros vetítéssel láthatóvá válik egy makettben, hogy az épület egyes helyiségei milyen célt szolgáltak, milyen tevékenységet végeztek ott egykor. A kastély vagy vár látogatási útvonalának végigjárására a hagyományos idegenvezetés mellett lehetőség nyílik többnyelvű táblagépes, azaz tabletes, visualguide-os eszköz segítségével is.



A változatos, helyi adottságokra támaszkodó, a mindennapokban is használható termékekkel felszerelt

ajándékbolt egyre fontosabb részévé válik a látogatóközpontoknak. Itt nyílik lehetőség a helyben termelt, a környékbeli termelőktől származó minősített termékek befogadására és értékesítésére is, így valósítható meg az a gazdasági modell, amely a kastélyok hosszú távú, önfenntartó működését szolgálja.

Külön figyelmet szentel a program a kastélyparkok újszerű hasznosítási lehetőségeinek: érdekes

programkínálattal és jó infrastrukturális háttérrel felszerelve a helyszínen tartózkodás ideje többszörösére nyújtható egyfajta „történelmi szabadidőközpontként" működtetve. Ide sorolhatók a népszerű magánrendezvények, esküvői fotózások, csapatépítő tréningek, konferenciák.

A dégi Festetics-kastély infrastrukturális fejlesztésének elemei:

A projekt keretében a következő fejlesztési és rekonstrukciós elemek valósulnak meg:

• a kastély homlokzatának helyreállítása, lábazatának szigetelése, csatlakozó támfalainak újjáépítése,

tetőfedés teljes cseréje,

• a kastély alagsorában annak részleges helyreállítása után vizesblokk kerül kialakításra, itt kap helyet

az új gépészet, és az elektromos hálózat központja is,

• a kastély földszintjén tematikus kiállítások, a korabeli szalont idéző kávézó, valamint ajándékbolt és

rendezvénytér kap helyet,

• felújításra kerül a Hollandi-ház és környezete

• parkoló és beléptető rendszer kerül kiépítésre

• az épületegyüttes jelentős közműfejlesztésen esik át, a beruházás keretében kiépül az új víz-, gáz- és

csatornabekötés, emellett megvalósul az elektromos rendszer korszerűsítése,

A kastélypark területén bemutatásra kerül a kis gótizáló szivattyúház, megújul a rózsakert, elkészül az antik forrás gépészeti rendszere, és újra csobog majd a víz az oroszlánfejes vízköpőből. Használhatóvá válik a hajdani teniszpálya is annak érdekében, hogy a park – felelevenítve a Festetics család sportszeretetét – nosztalgia sportversenyek, valamint csapatépítő tréningek helyszíne lehessen.

A vonzerőfejlesztéshez kapcsolódó turisztikai koncepció a Festetics család dégi grófi ágára épül. A Festeticsek kiváló példáját jelentik az egykori magyar arisztokrácia azon rétegének, akik több generáción keresztül nemcsak részesei voltak, de aktív alakítói is voltak koruk művészeti, tudományos, és társasági életének. A Nemzeti Kastélyprogram fejlesztéseinek köszönhetően a megújuló kiállítótermekben tartalmas, ugyanakkor izgalmas, interaktív tárlatok kapnak helyet.

• A földszinti kiállításon megelevenedik a Festetics család története, mindennapi élete, hobbijai,

szórakozási, sportolási szokásai. A reprezentatív, egybenyíló térsorban sokszínű, minden célcsoport

számára izgalmas témák kerülnek bemutatásra oly módon, hogy az egyes mozaikok mégis egységes,

komplex képet adjanak a családról, és a kastély történetét is meghatározó történelmi és művészettörténeti korszakokról.

A kiállítás kiemelt tematikái:

o Családtörténet

o Botanika

o Könyvtár – tudományok

o Klasszicizmus – Pollack Mihály, a kastély építője

o Díszterem – bálok

o Kert és kastély elválaszthatatlan egységben

o Az egykori háló és fürdő: a klasszicista kastélyok berendezése

o Kastélyélet a XIX. században és a XX. század első felében

A felső szinten megtekinthető különleges témájú kiállítás feladatának tekinti, hogy hitelesen, történeti

dokumentumok és levéltári kutatások alapján, ugyanakkor 21. századi kiállítás-tervezési technika

segítségével bemutassa a kastély építtetőjének, Festetics Antalnak a szabadkőművességhez való

viszonyát, valamint az eszmei áramlat nemzetközi és hazai vonatkozásait. A látogató megismerkedhet

a szabadkőművesség használati tárgyaival, az avatási szertartás folyamatával. A kiállítás legfőbb

célja a legfrissebb kutatások eredményei alapján a tisztánlátás megteremtése a szabadkőművesség

magyarországi történetére vonatkozóan.

A kastélyegyüttes emblematikus épületében, a Hollandi-házban is helyet kap egy, az épület eredeti

funkcióját idéző kiállítás. Hajdan a földszinten tehénistállót alakítottak ki, az emeleten pedig egy

tüdőbeteg grófnő gyógyult az ammóniagőzben, a kor orvostudománya javallatának megfelelően.

Ehhez kapcsolódóan bemutatásra kerül a hollandi ház és a svájci ház, mint építéstörténeti jelenség,

az emeleten pedig az egykori szalon megidézése mellett a korabeli gyógymódokat is megismerheti a

látogató.

A tervezett kiállítások során a tematika megismerését modern és hagyományos megoldásokkal

tesszük élvezetessé, a kiállítás több termében speciálisan a gyermekek igényeire szabott bemutatási

eszközök is helyet kapnak. A látogatók számára elérhető lesz visual guide: az applikációt letölthetik

saját okos eszközeikre, vagy a pénztárnál kölcsönözhetnek táblagépet (tabletet), amelyen az

applikációhoz képest is extra tartalmak lesznek hozzáférhetőek.