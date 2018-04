Néhány napja került fel az internetre az a felvétel, amelyben egy magára hagyott táskát próbál meg ellopni több tolvaj is. Végül egyiknek sem sikerül, ugyanis a táskát egy kerítéshez kötötték. Joey Salads-ot több mint két millió ember követi a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on. A fiatal férfi olyan videókat készít, amelyekben felhívja az emberek figyelmét, hogy jobban kellene vigyázniuk az autójukra, vagy éppen a gyerekeikre, hiszen egyik sincs teljes biztonságban.

Nem kutatta át, meg se nézte a tolvaj, hogy mi van a táskában, egyszerűen csak a hátára vette, majd, olyan természetesen sétált el vele, mintha csak a sajátja lenne. Nem sejthette, hogy egy csali-táskát akart elvinni, és hogy minden mozdulatát figyelik. Egy-két méter után valaki rákiabált:

Az az én táskám!"

Ekkor a tolvaj futni kezdett, de nem jutott messzire: a táskát korábban a kerítéshez kötötték, a kötél pedig megállította a tolvajt.

Amikor a táska gazdája odafutott, a tolvaj felugrott, megfordult és meg akarta ütni a férfit, de végül inkább menekülőre fogta.

Egy másik férfi is megpróbálja ellopni a csalitáskát. Amikor megkérdezik tőle, hogy az az ő táskája-e, az a tolvaj is futni kezd, de ő is elesik. Azután Joey Salads megkérdezte tőle:

Tesó, mi vitte rá, hogy ellopd a táskát, amikor azt kiabáltam, hogy nem a tiéd?"

Majd megmutatja a tolvajnak, hogy mi is van a táskában: egy tekercs papírtörlő.

A harmadik tolvajnál leesik a kötél a táskáról, így sikerül elrohannia, és felmásznia egy kerítésre. A videós utána szalad, és lerángatja a kerítésről, de végül a tolvaj elfut a zsákmánnyal.



A videó végén Joey Salads bemutatja az átverés lényegét. A táskát papírtörlővel tömi ki, hogy úgy tűnjön, mintha az tele lenne. Majd a sportpályán kipróbálja, hogy milyen messze ér el a kötél. Azután fogja és az egyik végét a sportpálya kerítéséhez rögzíti halászcsomóval, a másikat pedig a táskához.