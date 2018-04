Megszúrta a kutyáját, majd kidobta az erkélyről

A rendőrök elfogták azt a férfit, brutálisan bántalmazta a kutyáját. Az állat életét még meg tudták menteni, de csak mert gyorsan orvoshot került. Később azt mondta, azért dühöngött, mert összeveszett a családjával.

Húsvét este hívták a rendőröket azzal, hogy egy ház első emeletéről dobál le különböző dolgokat egy férfi, aki folyamatosan kiabál - írta meg a police.hu.

Amikor a rendőrök megérkeztek, az is kiderült, hogy az őrjöngő férfi egy kutyát is kidobott az ablakon, sőt, előtte meg is szúrta.

Ezután betörte egy autó szélvédőjét is.

A 46 éves bevitték a rendőrök, aztán őrizetbe vették. Beismerő vallomást tett,: elmondta, hogy azért bántotta a kutyát és rongálta meg az autót, mert ideges volt. Korábban összeveszett a családjával.

Az állatorvos megállapította, hogy a kutya súlyosan megsérült. A rendőrség most állatkínzás és rongálás miatt indított eljárást.