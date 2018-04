Ez a kopasz szigetvári férfi, egy nyolc hónapos kisbabát vert meg

Egy férfi néhány napja megjelent egy szigetvári ismerőse lakásánál, és követelte a nőtől, hogy engedjék be a házba. Miután önkényesen beköltözött, többszöri felszólítás ellenére sem volt hajlandó elhagyni a lakást, ott napokon át élt együtt a nővel és annak családjával. Egyik alkalommal a nő nyolc hónapos kisfiát többször megütötte. A férfi többször be is zárta a családot, nem engedte, hogy elhagyják a házat.