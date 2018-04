Több mint kétmilliárd forintból újul meg a szabadkígyósi Wenckheim-kastély, a közbeszerzést e héten kiírták, a kivitelezési munkák várhatóan augusztusban kezdődnek - hangzott el a kastélyban tartott programbemutatón.

Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkára elmondta, hogy az 1875 és 1879 között Ybl Miklós tervei alapján épült kastély felújításához 1,5 milliárd forint európai uniós támogatást nyertek el, amelyet a kormány 571,5 millió forint hazai forrással egészít ki.

Kifejtette: a Nemzeti Kastély- és Várprogram részeként 39 műemlék - 20 kastély és 19 vár - újul meg, erre a kormány 55 milliárd forintot különített el. Emellett a tavalyi 300 millió forintról 1,5 milliárdra emelték a népi építészeti emlékek felújítására szolgáló keretet, amelyből reményeik szerint idén további száz műemlék újulhat meg.

2016 és 2018 között 11,5 milliárd forintos keret áll rendelkezésre a világörökségi és a címre várományos helyszínek turisztikai fejlesztésére. Megjegyezte, Békés megyében a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok "lehet a következő magyar nevezés alanya" a világörökségi címre. Latorcai Csaba elmondta, a határon túli egyházi épületek felújítására indították el a Rómer Flóris-programot és 2017 óta lehetővé tették, hogy a társasági adókedvezményt is fel lehessen használni a műemlékek értékmegőrző felújításához.

A helyettes államtitkár - aki a szabadkígyósit Magyarország legszebb neoreneszánsz kastélyának nevezte - hangsúlyozta, a kormány célja, hogy önfenntartó, funkcióval rendelkező épületek jöjjenek létre.

Virág Zsolt, a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos kifejtette: az összegből a főépület földszintjét újítják fel, ahol kiállítótereket, vetítőtermet, ajándékboltot és kávézót alakítanak ki. Emellett felújítják a tetőt, a homlokzatot, teljes körű közműfejlesztésre, utólagos szigetelésre, gépészeti munkákra is sor kerül. Felújítják a tornyot, a pince egy részét és a félemeletet, valamint részben a kastély parkját, amely 1954 óta természetvédelmi terület.

Hozzátette, a turisztikai célú fejlesztés - építve a Wenckheim-család híres vendégszeretetére - a Vendégségben Wenckheiméknél gondolat köré épül, a látogatók kiválaszthatják, milyen szerepben szeretnék megnézni a kastélyt. Különböző élményelemeket is kialakítanak: az úgynevezett napfényes műteremben különböző korabeli háttérrel, jelmezekben fényképezkedhetnek a látogatók; akik egy VR-szemüveg segítségével a kastély feletti repülés élményét is átélhetik. Mivel a kastélyban sok egyedi megoldás létezett az egykori tulajdonosok korában, így például saját gázfejlesztővel és vízrendszerrel rendelkeztek, egy technikatörténeti kiállítást is berendeznének - tette hozzá. Virág Zsolt elmondta: vizsgálják a lehetőséget, hogy akár magántőke bevonásával szállodát alakítsanak ki a kastély emeleti részén

A kertben tematikus, 19. századi játékokat is felvonultató játszóteret és egy babaházat alakítanak ki, valamint fény- és hangjátékokkal kiegészítve rekonstruálják a szökőkutakat. Virág Zsolt hangsúlyozta, tavaly 18 ezren nézték meg a kastélyt, a felújítás után ez a szám kétszeresére-háromszorosára nőhet.

Jegybevételekből a fenntartási költségek körülbelül 40 százaléka fedezhető, a maradék hatvan százalékot az egyéb kulturális rendezvényekből, csapatépítő tréningekből, esküvői és filmforgatási helyszínként való megjelenésből, a lovasturizmus felfuttatásából termelnék ki - mondta.

Megjegyezte, az országban 18 példa van arra, hogy ez a koncepció működőképes, a szabadkígyósihoz legközelebb a gyulai Almásy-kastély is ilyen. A miniszteri biztos közölte: a felújított kastély átadó ünnepségét 2020-ra tervezik.

Herczeg Tamás (Fidesz-KDNP) országgyűlési képviselő-jelölt elmondta, szintén milliárdos támogatásból mintegy 20 kilométeres kerékpárutat alakítanak ki, amellyel négy Wenckheim-kastélyt, a gyulait, a gerlait, a szabadkígyósit és a póstelekit kötik össze. Reményét fejezte ki, hogy a jövőben további Békés megyei kastélyok is megújulhatnak.

A szabadkígyósi kastély neoreneszánsz-eklektikus stílusban épült. Wenckheim Krisztina azt kérte Ybl Miklóstól, hogy semmi se legyen egyforma, mégis harmonikus legyen. Kívánsága volt az is, hogy annyi ablaka legyen, ahány nap van egy évben, annyi szobája, ahány hét és annyi bejárata, ahány évszak. Az elkészült épület a kor egyik legkorszerűbb kastélyának számított. A rezidencia reprezentatív belső tere kápolnát, ebédlőt, télikertet, könyvtárat, női zeneszalont, férfiszalont pipázóval, nappali dolgozót és alkóvos-ágyfülkés hálószobát rejtett.

A második világháború után mezőgazdasági és élelmiszeripari szakközépiskola költözött a falak közé. A földszinten tantermek, az emeleten kollégium lett az eklektikus kastélyból. Az iskola 2011-ig működött ott.