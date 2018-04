Mindkét férfi előzetes letartóztatás miatt került be a győri büntetés-végrehajtási intézetbe, ahol közös zárkát kaptak. Az egyikük többször rátámadt a másikra, kifosztotta és szexre kényszerítette. Akár 12 év börtönbüntetést is kaphat.

Az egyikük már másnap éjszaka elvette a cellatársa szekrényének kulcsát, ahonnan tisztálkodási szereket, ruhát és dohányt lopott el.

Többször megverte a cellatársát, de a negyedik naptól kezdve már szexelni is akart vele, amit az elutasított. Ezért a férfi megverte: ököllel és egy székkel is ütötte, és meg is rugdosta.

Ezután többféle szexuális aktusra is kényszerítette a magatehetetlen cellatársat, akit utána újra ütlegelni kezdett.

A körletfelügyelők vették észre, hogy a férfi cellatársa tele van zúzódásokkal, és orvoshoz vitték, míg a támadót elkülönítőbe tették.

Az ügyészség a tavaly februárban erőszakoskodó férfit most szexuális erőszakkal, kifosztással és testi sértéssel vádolja. Vele szemben akár 12 év szabadságvesztés is kiszabható.