Soros a teljes ellenzéket leváltja, és saját maga nevezi ki az új ellenzéket

A Fidesz vasárnapi, kétharmadot érő óriási győzelme után Soros György információink szerint kiborult. Számára az mindenképpen bebizonyosodott, hogy az ellenzék alkalmatlan a kormány minimális megszorítására is. Nemhogy a legyőzésére. Ezért példátlan gyorsasággal egyenként kezdi leváltani a teljes magyar ellenzéket. Elzavarta az LMP, a Soros-tervet készséggel végrehajtó társelnökét, Hadházy Ákost, aki azért harcolt, hogy egyetlen egy sorosista jelölt álljon szemben minden választókörben a kormány jelöltjével szemben. Feladatát nem tudta megoldani, mennie kell. Ugyanígy az ügyetlenkedő teljes MSZP-vezérkart is elzavarta. Azt az MSZP-t, amely készséggel hozott egy idegen pártból egy sorosista miniszterelnök-jelöltet, Karácsony Gergelyt. Nem maradhatott Vona Gábor sem, aki balra állította radikális pártját, és aki a Soros-egyetem mellett is kiállt. Hogy a Spinoza Ház-bohóckodásáról ne is beszéljünk. Karácsony, Hadházy, Vona, a bukott Együtt – mindannyiukat elzavarta Soros. Nyilvánvaló: új ellenzékre van szüksége. Olyan ellenzékre, amelyik feltétel nélkül engedelmeskedik neki, aki a migránsbetelepítéstől a kvóták elfogadásán át a kerítésbontásig mindenben azt teszi, amit Sorosék mondanak neki. Az új ellenzék megszervezésének feladatát leghűségesebb embere és kitartottja, Gulyás Márton kapta. Az ellenzék leváltásához és új ellenzék kinevezéséhez természetesen nagy segítséget kap Gulyás Márton a Soros-médiumoktól. Soros blogjában, a 444-ben ezt mondja Gulyás a régi ellenzékről: az az ellenzéki paletta nem létezik.