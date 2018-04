Az EBESZ-nek semmilyen lehetősége, jogosítványa nincs, hogy politikai szempontból vizsgáljon egy választási kampányt. Az EBESZ valamilyen kormánypárti "médiatúlsúlyról" beszélt, holott vasárnap az internetes politikai hírek 90 százaléka arról szólt, hogy Orbán Viktor kormánya megbukott, a Fideszben óriási feszültség van, "óriási bukás lesz" - mondta a külgazdasági és külügyminiszter a TV2 Mokka című kedd reggeli műsorában.

Az EBESZ-nek talán jobb tolmácsokat kellene alkalmaznia - jelentette ki Szijjártó Péter. Ezzel együtt megjegyezte: a fontos az, hogy a magyar emberek, nem az ENSZ vagy az EBESZ döntöttek, világos felhatalmazást adtak a kormánynak.

Szijjártó Péter a nemzetközi reakciókról elmondta: a cseh miniszterelnök már éjjel magyar nyelvű üzenetet küldött, és a görög külügyminiszter is az elsők között gratulált. Mellettük a szerbek szocialista energetikai minisztere, a szlovák szociáldemokrata kormány gazdasági minisztere, a montenegrói szocialista kormány külügyminisztere, a volt lengyel külügyminiszter és a volt norvég külügyminiszter - aki jelenleg a Világgazdasági Fórum elnöke - is gratulált. Továbbá grúz, kazah és moldáv kollégái is örömüket, gratulációjukat fejezték ki a magyar kormány választási győzelméhez - sorolta Szijjártó Péter.

Óriás felhatalmazást, óriás felelősséget és egyben világos feladatot jelent a vasárnapi parlamenti választás eredménye - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter kifejtette: a következő hónapokban óriási küzdelmek várnak Magyarországra. Példaként említette, hogy júniusban Brüsszelben ismét napirendre kerül a kötelező menekültkvóta. Már azt is el akarják fogadtatni Magyarországgal, hogy ne tehessen különbséget a saját és más országok polgárai között - fűzte hozzá. Hangsúlyozta: a magyar választópolgárok döntése alapján a kormány fel van vértezve arra, hogy ezekben a csatákban megvédje a magyar emberek biztonságát.

Szijjártó Péter azt mondta: a nemzetközi viták közül a legfontosabbak továbbra is a migráció kezeléséről szólnak, így a magyar külpolitikában is ez marad az első helyen. Emellett a beruházásokért folytatott versenyben is részt kívánnak venni, ehhez a miniszter értékelése szerint ugyancsak megkettőzött erőt ad a vasárnapi választás eredménye.