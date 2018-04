Régi radikálisok és a Vona-féle cicasimogató vesztesek küzdenek a Jobbikért

Ma dönthet a Jobbik választmánya a párt új elnökéről. Nincsenek pontos információk arról, hogy kik indulnak az elnöki tisztségért, egyedül a radikális Toroczkai László, eddigi alelnök jelentkezett a pozícióért. A háttérben megindultak a mozgolódások, komoly feszültségek húzódnak meg a pártban. A radikálisok mellett mozgolódnak a pártot balra vivő, Vona-emberek is. A legfontosabb kérdés: marad minden ugyanígy, a Vona-féle Spinoza Ház- és Soros-egyetem-barátság vonal, vagy Vona bukásával a párt visszatér a gyökereihez, a nemzeti radikalizmushoz?

Ma valószínűleg döntés születik arról, hogy ki követi Vona Gábort a Jobbik elnöki székében. Viszont minden bizonytalan: egyelőre azt nem lehet tudni kik indulnak a tisztségért, amelyre eddig csak a radikális szárnyhoz tartozó Toroczkai László jelentkezett. A döntést a párt választmánya fogja meghozni, a Jobbik.hu-n elérhető információk szerint a szerv elnökségében Szabó Gábor, pártigazgató, Árgyelán János és Kulcsár Gergely, a párt debreceni botrányhőse foglal helyet.

Ismert, a pártnak eddig két elnöke volt Kovács Dávid és Vona személyében. Előbbi 2003 és 2006 között, utóbbi pedig ezt követően irányította a szervezetet. A várttól messze elmaradt választási eredmény miatt hétfőn Vona Gábor közösségi oldalán jelezte, kivonul a politikából, parlamenti mandátumát sem akarja átvenni.

Válaszút elé érkezett a párt: vagy folytatja a Vona Gábor által megkezdett néppártosodási politikát, vagy visszatér a gyökereihez, a nemzeti radikalizmushoz. A tét ennek megfelelően meglehetősen nagy.

Ezt jelzi, hogy a párt elnökségi tagjai szokásuktól eltérően közösségi oldalaikon számoltak be, beszéltek ki a tegnap elnökségi ülésen történtektől. Már itt is eltérő álláspontokat lehetett kiolvasni, de az elmúlt napok történései is azt mutatják, hogy óriási feszültségek vannak a pártban.

Radikális nyomulás: Toroczkai pozícionálja magát, Novák Előd támogatja ebben

Korábban megírtuk, hogy hétfő késő este Vona Gábor lemondott valamennyi tisztségéről, így parlamenti mandátumáról is. Ebből az következik, hogy vele egész biztosan nem fogunk találkozni a parlamentben a következő ciklus során. Bár a vasárnapi választást követően mindennapossá váltak a nyilvánosság előtti jobbikos üzengetések, Vona politikából való kivonulása olaj volt a tűzre.

Elsőként Novák Előd ragadott klaviatúrát, és Toroczkai Lászlót, jelenlegi alelnököt és Ásotthalom polgármesterét ajánlotta a Jobbik alelnökének, mert szerinte városvezetőként bizonyított.Szerinte „egy modern nemzeti elvpártban" mindenkinek a munkájára szükség lesz. Állítása szerint sosem ellenezték a néppártiságot, két sorral később viszont már Szabó Dezső magyar íróról és MIÉP-es időkről értekezett.

Toroczkai László is aktív volt a Facebookon. Vona lemondása előtt azt írta, hogy „Vona Gábor megbukott, de a Jobbik él. Ha azonban Vona Gábor úgy gondolja, hogy nem végleg bukott meg, s a lemondás is csak látszólagos lesz, azzal kivégzi a Jobbikot." Egy későbbi posztjában egy olyan hosszabb elemzést ígért, amely „a bukás eddig kevésbé ismert hátterét is megvilágítja majd", azonban mai bejegyzésében azt írja, Vona tényleges lemondása után nem lenne korrekt közleni ezt. Profilképét is lecserélte, vasárnap óta erős imidzsváltáson ment keresztül az oldala. Látszik, hogy Toroczkai erős politikai mozgásba lendült a Jobbik számára kedvezőtlen választási eredmény óta.

Vona és Simicska emberei is készülnek az ütközetre: Mirkóczki Ádám, Varga-Damm Andrea és Sneider Tamás is üzent

A néppártosodás párton belüli hívei is el kezdtek mozogni. A Jobbik őszödi beszédének atyja, Mirkóczki Ádám szóvivő Vona lemondása után az ATV Híradónak arról beszélt, hogy „akik most tort ülnek az ő döntése fölött, a helyén már előre marakodnak, eljön az idő, amikor rá fognak jönni, hogy nyomába se fognak érni Vona Gábornak". A politikus biztos abban, hogy a többség kiáll a bukott pártelnök politikája mellett.

Varga-Damm Andrea, Simicska Lajos jogásza, aki listáról került be újoncként a parlamentbe, közösségi oldalán üzent: megosztotta a "Vona Gábor maradjon, mert ő az utolsó esélyünk csoport fényképét." Z. Kárpát Dániel alelnök pedig barátjának nevezte Facebook-oldalán a bukott pártelnököt, Sneider Tamás alelnök pedig a bajtársiasságot számon kérve Toroczkai Lászlóba szállt bele.