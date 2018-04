"Esetlen, erőtlen, irritáló" Karácsony Gergely, ezt üzente Soros

A Soros-blog kemény üzenete után Karácsony Gergely a saját megfutamodását Simicska megmaradt médiumában, a Hír TV-ben jelentette be - ki másnak - Kálmán Olgának. Ezzel színtisztán elárulta választóit, hiszen a napnál világosabb lett, hogy a választási kampány csak azért kellett neki, hogy felépítse magát a másfél év múlva esedékes főpolgármester-választásra. A szocialista szimpatizánsok nem vették jó néven a politikus újabb helyezkedését, amire Karácsony kénytelen volt reagálni: Zuglóból kívánja szolgálni Magyarországot. Így már persze minden érthető. Érdekes egyébként, hogy a Soros-támogatta, saját magát is Soros-emberekkel körülvevő Karácsony Gergelyben maga a bevándorláspárti spekuláns is csalódott. A 444 nevű Soros-blogban a főszerkesztővel üzente meg: a legrosszabb baloldali miniszterelnök-jelöltnek tartja Karácsonyt a rendszerváltás óta. Így írt Karácsonyról Soros blogjának a főszerkesztője: "sokkal gyengébb Medgyessynél, sokkal gyengébb Bajnainál. Még Szekeres Imrénél is. Bizonytalan, esetlen, erőtlen, irritáló egyszerre." Ezután Karácsony megijedt, és elfutott.

Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjének vezetésével meglehetősen rosszul szerepelt a baloldal a választáson, mindössze a listás szavazatok alig több mint 12 százalékát szerezték meg. Számszerűsítve ez 650 ezer voksot jelent, aminél csak 1990-ben szerepelt rosszabbul a párt. Az MSZP 2010 óta komoly válságba került, ahonnan azóta képtelen kitörni a párt. A választás éjszakáján Molnár Gyula, az MSZP-P másik kampányarca, a szocialisták elnöke bejelentette, lemond az elnökségről. Karácsony Gergely saját politikai jövőjéről, hogy marad-e Zugló élén, vagy betölti parlamenti mandátumát, nem beszélt a közös értékelésen. Tegnap este viszont Simicska tévéjében véget vetett a találgatásoknak, és azt mondta Kálmán Olgának, hogy Zugló polgármestereként folytatja, és nem kíván részt venni a parlament munkájában.

A szocialisták gyengeségét mutatja, hogy a rendszerváltás utáni történetükben sosem volt még arra példa, hogy a párt kormányfőjelöltjét egy másik pártból importálták volna, valamint a választást követően ez a politikus ne üljön be a parlamentbe. Bár Karácsony korábban kilátásba helyezte, nem biztos, hogy átveszi mandátumát, a Hír TV-nek tett bejelentése némileg váratlan volt. Már amennyiben figyelmen kívül hagyjuk Soros egyértelmű üzenetét.A szocialista szimpatizánsok körében egyértelműen van egy olyan lecsapódása, hogy a politikus elárulta őket, hiszen sokkal könnyebb dobbantani egy katasztrofális vereség után, mint vállalni ezért a felelősséget. Másik oldalról viszont világosan kiderült, Karácsony számára az egész kampány azért volt jó, hogy saját magát felépítse 2019-re. Régóta rebesgetik róla, hogy valójában a főpolgármesteri széket nézte ki magának, a parlamenti választás csak megjelenési felületet (plakátok, hírportálok stb.) jelentett számára. Erről mi is írtunk korábban. Az országos ismeretsége ennek köszönhetően jelentősen megemelkedett, a másfél év múlva esedékes megmérettetésre ennek tudatában vághat neki. Karácsony tehát az irtózatos baloldali bukás ellenére megpróbál viszonylag jól kijönni, mondván, a szocialisták teljesítették a magukkal szemben kitűzött minimális elvárást. Persze, a lényeg, amit a bevezetőben is írtunk: Soros üzenete a 444-ben. Hogy csalódott benne.

Persze, ott vannak a baloldali szavazók, akik hittek abban, hogy Karácsony vezetésével le tudják váltani a kormányt. A pálfordulásairól híres zuglói politikus nekik adott egy jókora pofont, erősebben mondva, csúnyán átverte őket. Főleg annak tükrében, hogy a vasárnapi voksolást megelőzően Karácsony-kormány megalakulásáról beszélt, sőt programot is hirdetett. Emlékezetes, Soros embereiből, az MSZMP-ben szocializálódott, és bevándorláspárti politikusokkal árnyékkormányt hirdetett. Magabiztosan vázolta elképzeléseit, a kormányzás első napjaira vonatkozó tervét, egy gyermekvédelmi program elindításáról beszélt, ami után következett volna a hírhedt első 100 napos programja, amolyan Medgyessy-módra.

Csak aztán eljött a választás, a Fidesz elsöprő győzelmet aratott, Karácsony pedig csapot-papot otthagyva visszarohant Zuglóba. Nem vették ezt túl jó néven a szimpatizánsok, aminek következtében a politikus magyarázkodásra kényszerült.

Közösségi oldalán azt írta a bukott kormányfőjelölt, hogy mindig is arról beszélt, hogy csak akkor lesz országgyűlési képviselő, ha az általa vezetett szövetség többséget kap, és ezáltal miniszterelnöknek választják.

Ami biztos: Soros és hálózata alaposan csalódott Karácsony Gergelyben, hiszen hiába támogatták hosszú évek óta, nagyon gyenge miniszterelnök-jelöltnek bizonyult. Mindezt egyébként - ahogy már írtuk - Soros a saját blogjában, a 444-ben üzente meg a főszerkesztővel: azt írta már egy nappal a választás előtt, hogy Karácsony minden idők legrosszabb MSZP-s miniszterelnök-jelöltje, és "ha van hatékony eszköze az ellenzék gyengítésének, akkor ő az". Soros üzent, Karácsony elmenekült.

Ezután nehezen érthető gondolatmenetnek futott neki, aminek nagyjából az a lényege, hogy Zuglóból kívánja szolgálni Magyarországot.