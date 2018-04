Soros nem nyugszik: sehol nem tartja tiszteletben a választók akaratát

A Breitbart London összefoglalót írt arról, hogy Soros György, bevándorláspárti spekuláns a sajtón, a közösségi oldalakon és az általa pénzelt álcivil szervezeteken keresztül megpróbálta befolyásolni a magyar országgyűlési választásokat. A milliárdos a brit emberek véleményét sem tartja tiszteletben, hiszen csak idén 800 ezer fontot (majdnem 300 millió forintot) költött a Brexit-ellenes kampányra.

A konzervatív brit lap szerint Soros beavatkozása az országgyűlési választásokba teljes kudarc volt, mivel a nemzeti szuverenitás fontosságát hangsúlyozó Orbán Viktor vezette Fidesz kétharmados többséggel győzött immár harmadszorra egyhuzamban.

Mint ismeretes, a Magyarországot és Európát migránsokkal elárasztani akaró spekuláns a voksolás előtt egy héttel indította el legújabb támadását Magyarország ellen, az Avaaz nevű, 47 milliós tagsággal rendelkező nemzetközi online aktivista hadseregen keresztül, amely szervezet arra hívta fel az emberek figyelmét, hogy minden egyéni választókerületben szavazzanak a legerősebb sorosista jelöltre.

Az Avaaz mindig a bevándorláspárti erők mellett kampányol fizetett politikai hirdetésekben, Soros pénzéből.

A Breitbart kiemeli, hogy a kétharmados felhatalmazásnak köszönhetően el lehet fogadni a „Stop Soros” törvénytervezetet, amely regisztrációhoz és kormányzati engedélyhez kötné a migrációt támogató álcivil szervezetek tevékenységét, illetve megadóztatná azokat. Az így befolyó jövedelmet határvédelemre költené a kormány.

Ez ellen leginkább a migránsbarát Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) nevű szervezet tiltakozik, amit a milliárdos által működtetett Nyílt Társadalom Alapítvány pénzel.

A TASZ része az Európai Szövetség a Szabadságjogokért tömörülésnek, amelyet szintén Soros finanszíroz és legutóbb német kormányközeli, valamint gazdasági csoportokra akart nyomást gyakorolni annak érdekében, hogy addig ne fektessenek be Magyarországra, amíg a kormány el nem fogadja a kötelező betelepítési kvótát.A milliárdos a brit emberek véleményét sem tartja tiszteletben, a napokban 400 ezer fonttal támogatta a Brexit-ellenes kampányt folytató Best for Britain nevű szervezetet.Az év elején ugyancsak 400 ezer fontot adott a Best for Britainnak a Nyílt Társadalom Alapítványon keresztül.

Soros csupán négy hónap leforgása alatt 800 ezer fonttal (285 millió forint) finanszírozta azt a kampányt, amely határozottan szembemegy a britek többségének a névszavazáson kinyilvánított akaratával.

Revealed: George Soros Pumps a Total of £800,000 into Anti-Brexit Campaign https://t.co/t0EkdBlOI0 — Breitbart London (@BreitbartLondon) 2018. április 11.

Chris Wylie, a Cambridge Analytica egyik volt munkatársa véleménye alapján a brit EU-s tagságról szóló 2016 júniusában rendezett népszavazást Facebook adatokon keresztül próbálta befolyásolni a spekuláns.

Patrick Gaspard, a Nagy-Britanniában működő Nyílt Társadalom Alapítvány elnöke szerint a mostani adományra azért volt szükség, hogy vizsgálják újra a népszavazás eredményét.Soros tehát sem a brit, sem a magyar emberek választását nem tartja tiszteletben, amennyiben az nem felel meg az ő érdekeinek.