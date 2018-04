Zsohár Zsuzsanna, a Migration Aid nevű bevándorláspárti, Soros által pénzelt szervezet volt szóvivője úgy látszik azt kapta legújabb feladatául a Gazdájától, hogy népszerűsítse az iszlámot és a migrációt a magyar társadalom szegényebb, Soros szerint befolyásolhatóbb rétegében, erről tanúskodik az Origo birtokába jutott valóban döbbenetes felvétel. Zsohár korábban azzal került be a média középpontjába, hogy kijelentette, hogy a Milla felhívására maga is az iszlám elnyomást jelképező fejkendőben fog járni április 8-ig. Ezúttal pedig érzékenyítő „továbbképzést" tartott miskolci fiataloknak, eltagadva az iszlám és a tömeges bevándorlás veszélyeit, és álságos módon igyekezett a külföldön munkát vállaló magyarokhoz hasonlítani a bevándorlókat.

Zsohárról érdemes megemlíteni, hogy 2016 végén szír párjával, az egykori illegális migránssal, Samerttel együtt Bécsbe költözött. A sorosista magyar nő azzal keltette fel legutóbb a média figyelmét, hogy kijelentette, hogy ő a magyar választások napjáig az iszlám elnyomást jelképező fejkendőt fog hordani.

Zsohár amerikai Gazdájától kapott új utasításának megfelelően úgy tűnik turnéra indult a magyar társadalom migrációra történő „érzékenyítése" érdekében.

Nem újdonság az ilyesmi Európában - gondoljunk csak Németországra -, és a Soros-terv kiszivárgása óta tudjuk, hogy a világuralmi lázálmoktól szenvedő tőzsdespekuláns fontosnak tartja a helyi lakosság érzékenyítését, azaz a muszlim bevándorlás elfogadtatását a befogadó államok lakosságával.

Ennek a turnénak lehetett egyik első állomása Zsohár miskolci látogatása, amikor a Lyukóvölgyben, hazánk legszegényebb vidékén, nehéz sorsú emberek (14-18 éves roma fiatalok) részére úgynevezett továbbképzés címen iszlám oktatást tartott. És ahogy az, ezeken a sorosista kurzusokon lenni szokott, abban nem is volt köszönet.

Íme egy részlet az előadásból:

Az Origo birtokába jutott előadási anyagot végignézve, arra a következtetésre juthatunk, hogy Zsohár tudatosan igyekezett a bevándorlás veszélyeit elhallgatni, lekicsinyleni a nyilvánvalóan kevéssé tájékozott, befolyásolható hallgatóság előtt.

A másik dolog, amit megállapíthatunk az előadásáról, hogy azon dolgozott, hogy az iszlám vallást, létformát teljesen európainak és semmilyen veszélyt nem hordozónak állítsa be. Holott az nyilvánvaló, hogy az iszlám vallás és életfelfogás számos eltérő jellemvonást hordoz az Európában honos keresztény-zsidó kultúrához képest, és sajnos – ahogy azt a nyugat-európai tucatnyi terrortámadás mutatja – muszlim hívők egyes rétegei sokkal hajlamosabbak a radikalizálódásra és a másvallásúak ellen történő támadásra.

Az iszlámot népszerűsítette a fiatal romáknak

Nos Zsohár előadásából természetes ez kifelejtődött és az iszlám népszerűsítése érdekében olyan mondatok hagyták el a sorosista aktivista száját:

Európában létezik iszlám. Európa része az iszlám, és Európa részei a mecsetek."

Hogyha visszafelé haladok a történelemben, akkor az iszlám előtt volt a kereszténység a Közel-Keleten, hiszen az is onnan jött. Azelőtt pedig volt a zsidóság. Ezt a hármat úgy tekinti az iszlám, hogy „a könyv gyermekei". Ami a Tórából indul, folytatódik a Bibliában, és befejeződik az ő számukra a Koránnal. Tehát van gyakorlatilag az 1.0-ás hit; ez a zsidó hit. A 2.0-ás hit, az a keresztény hit, és saját magunknak a még jobban társadalmilag leszabályozott hit, az az iszlám."

Tehát itt Zsohár gyakorlatilag azt mondja, hogy az iszlám a legjobb hit, ami a zsidó és a keresztény hit továbbfejlesztett változata. Ami akárhogy is nézzük sértő a zsidó és keresztény emberekre nézve, különösen, hogy tényként közli. És teszi ezt egy olyan közösség előtt, amely meg sem tudja védeni a saját kultúráját.

Érzékenyítés: a bevándorlók olyanok, mint ti

No de itt nem ért véget Zsohár mesedélutánja, mivel természetesen az iszlám népszerűsítése mellett jutott idő az „értékes" kurzus alatt az "érzékenyítésre", a bevándorlás veszélyeinek relativizálására is.

Az, akit ma Magyarország befogad, ugyan azok a jogok illetnek meg, mint engem, kivéve a szavazás jogát. Azaz: járhatnak a gyerekei iskolába. Vállalhat munkát. És egészségügyi ellátásra jogosult. Ezek az alapvető jogok. Ezeket egyébként az iszlám korábban, 1500 évvel ezelőtt már szabályozta. Tehát őnekik saját kultúrájukból, saját örökségükből eredően gyakorlatilag természetes az, hogyha én valamikor bajban vagyok, akkor nekem segítenek."

Érdekes, hogy a gazdag muszlim országok, mint mondjuk Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrein, Kuvait még sem rohantak a bajban lévő muszlim testvéreik megsegítésére, és arra is nagyon kíváncsi lennék, hogy ha nekünk európaiaknak kellene menekülnünk a hazánkból, kontinensünkről, jelentkezhetnénk-e mondjuk Szaúd-Arábiában egészségügyi ellátásra, vagy vállalhatnánk-e minden további nélkül munkát.

No de itt nem ért véget a szemfényvesztés:

Nem kell félni! Én lementem arra a határra. Így álltam egy török katonával szemben, aki azt mondta: „most azonnal törlöm a felvételeket...!" Ja, persze, törlöm a felvételeket... (gúnyosan) Megvannak azok a felvételek, amiket akkor készítettem. Így van (mutatja) a szép határkerítés, így járnak a teherautók... És semmi nem történt. Nem kell félni. Kimentem a Keletibe. Mindenki azt mondta: waahh, rommá fogják erőszakolni a nőket. Azért még eddig egyben vagyok..."

Nem probléma a bevándorlás

De Zsohár aljas előadásának csúcspontján a tömeges bevándorlást ahhoz hasonlítja, mint amikor egy magyarországi fiatal elmegy külföldre munkát vállalni.

Nem kell félni kimenni a világba, mert előbb-utóbb az ember visszatér. És ha elmegy A-ból B-be, akkor lehet, hogy A-ba vagy C-be a helyébe jön valaki más. Ha hagyjuk egymást mozogni, ha nem félünk, akkor megmarad ez a kapcsolat az emberek között hosszú távon, nagy távon, nagy távolságon is."

Csak épp azt felejtette el megemlíteni a migránssimogató aktivista, hogy sosem fordult az még elő, hogy egy magyar munkavállaló Nizzában teherautóval hajtott volna át ártatlanul sétáló embereken, vagy esetleg Párizsban gépfegyverrel ment volna egy diszkóba, hogy minél több embert elpusztítsanak. így működik a Soros-féle torzító agymosás.

Tehát: a migránsok nem szoktak nőket erőszakolni, és ami a legfontosabb a sorosista Zsohár szerint: nem kell félni.