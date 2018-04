Soros brüsszeli emberei ismét frontális támadást indítottak hazánk ellen

A Fidesz szerint Soros brüsszeli emberei ismét frontális támadást indítottak Magyarország ellen, a csütörtökön bemutatott "Soros-jelentés" egy egyértelmű újabb politika nyomásgyakorlás, amelyben rá akarják kényszeríteni Magyarországot arra, hogy fogadjon be migránsokat - reagált a Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója az Európai Parlament (EP) belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottságában (LIBE) csütörtökön ismertetett különjelentés tervezetére.

A LIBE bizottság brüsszeli ülésén ismertetett jelentéstervezetben súlyosan bírálják a magyarországi jogállamisági helyzetet. A Judith Sargentini zöldpárti jelentéstevő által bemutatott tervezet szerint Magyarországon egyértelműen fennáll az uniós értékek súlyos megsértésének kockázata, ezért indokolt az alapszerződés hetes cikke szerinti eljárás megindítása.

Hidvéghi Balázs a közmédiának úgy értékelt: "épp, hogy csak túlvagyunk a választásokon, de Soros brüsszeli emberei máris frontális támadást indítottak Magyarország ellen az Európai Parlamentben". A ma bemutatott jelentés, a Soros-jelentés egy egyértelmű újabb politikai nyomásgyakorlás, amelyben rá akarják kényszeríteni Magyarországot arra, hogy befogadjon migránsokat - tette hozzá.

Hangsúlyozta: a magyar emberek világossá tették a választásokon, hogy nem kérnek ebből, egyértelművé tették, hogy Magyarország nem akar bevándorlóország lenni. Soha még ilyen nagy többséggel, ilyen egyértelműen, ilyen erővel nem álltak ki egy ügy mellett, mint a mostani választásokon - emelte ki.

A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott: "a Soros-birodalom brüsszeli képviselői semmibe veszik az emberek döntését, semmibe veszik a magyar demokratikus választások eredményét, dühösek, agresszívek fenyegetőznek pénzmegvonással, szavazati jog felfüggesztéssel".

Kijelentette: mindez teljesen elfogadhatatlan, és a Fidesz-kormány továbbra is mindent meg fog tenni, hogy megvédje Magyarországot a bevándorlástól. Nem fogunk engedni ebben a kérdésben és a folytatjuk a küzdelmet a brüsszeli nyomásgyakorlással szemben - tette hozzá.

Kérdésre válaszolva elmondta: minden európai döntéshozási fórumon továbbra is elmondják a magyar álláspontot, és szövetségeseket szereznek a kérdéshez. Úgy vélte: Európában megfordulni látszik már a közvélemény hangulata és a politikai térben is egyre több szövetségesük van. Minden erőre szükség van, hogy ellent tudjunk állni, a bevándorlási nyomásnak, a Soros-birodalom nyomásgyakorlásának - mondta a politikus, aki szerint biztosak abban, hogy meg tudják védeni Magyarországot ezen támadásokkal szemben.

A várhatóan júniusban szavazásra bocsátandó jelentés ősszel kerül majd az Európai Parlament plenáris ülése elé, amely adott esetben ennek alapján kezdeményezheti az atomfegyverként is emlegetett eljárás megindítását Magyarországgal szemben a jogállamisági elvek megsértése miatt.